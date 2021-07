दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हर्शल गिब्स ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पर धमकी देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीसीसीआई सचिव जय शाह ने उन्हें धमकी दी है कि यदि वह कश्मीर प्रीमियर लीग में हिस्सा लेते हैं तो उन्हें भविष्य में भारत में किसी भी प्रकार की क्रिकेट गतिविधि में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा।

स्पोर्ट्सक्रीडा के मुताबिक, हर्शल गिब्स को जय शाह का यह संदेश दक्षिण अफ्रीका के मौजूदा डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ग्रीम स्मिथ के जरिए मिला है। हर्शल गिब्स ने बीसीसीआई की ओर से मिली कथित धमकी को लेकर एक ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘पाकिस्तान के साथ अपने राजनीति एजेंडे को समीकरण में लाने और मुझे कश्मीर प्रीमियर लीग (Kashmir Premier League) में खेलने से रोकने के लिए बीसीसीआई बहुत प्रयास कर रहा है। इसकी जरूरत नहीं है। बीसीसीआई ने मुझे धमकाते हुए कहा कि वे मुझे क्रिकेट से जुड़े किसी भी काम के लिए भारत में प्रवेश नहीं करने देंगे। यह रवैया काफी ऊटपटांग है।’

हर्शल गिब्स के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। @Suyash060 ने लिखा, ‘केपीएल का आयोजन भारतीय धरती पर किया जा रहा है और तुम कहते हो कि बीसीसीआई को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। यह राजनीति नहीं है। हमारे लिए देश और उसके गौरव से बड़ा कुछ नहीं है।’

@anuragkrish ने हर्शल गिब्स को जवाब देते हुए कहा, ‘आपकी गेंद को पकड़ने से पहले हवा में उछालने की आदत है!! इस एक ट्वीट से भारत में आपके प्रशसंक शून्य हो गए हैं।’ @CricSidd ने लिखा, ‘ठीक है भाई, हम सभी जानते हैं कि आपको अटेंशन की आवश्यकता है। कम से कम ऐसे सस्ते हथकंडे न अपनाएं।’ इसके अलावा और भी बहुत से लोगों ने ट्वीट कर इसे हर्शल गिब्स की ओछी हरकत बताया है। कुछ लोगों को हर्शल गिब्स ने जवाब भी देने की कोशिश की। हालांकि, वे लोगों को रोक नहीं पाए।

Completely unnecessary of the @BCCI to bring their political agenda with Pakistan into the equation and trying to prevent me playing in the @kpl_20 . Also threatening me saying they won’t allow me entry into India for any cricket related work. Ludicrous

— Herschelle Gibbs (@hershybru) July 31, 2021