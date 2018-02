मोर्ने मॉर्कल ने किया ऐलान, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद लेंगे संन्यास

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मोर्ने मॉर्कल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला लिया है। राइट आर्म फास्ट बॉलर मॉर्कल ने 83 टेस्ट मैचों की 154 पारियों में 3.10 की इकॉनमी से 294 विकेट चटके हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/23 रहा, जबकि 117 वनडे में उन्होंने 188 शिकार किए। इस दौरान मॉर्कल ने 7 बार 4, जबकि 2 बार पांच विकेट झटके। बात अगर टी20 की करें, तो इस बॉलर ने 44 मुकाबलों में 47 शिकार किए। मोर्ने मॉर्कल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट (तीनों फॉर्मेट) की 154 पारियों में कुल 1221 रन बना चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका के बीच 1 मार्च से 3 अप्रैल के बीच 4 टेस्ट मैच खेले जाने हैं।

बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर-बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन और हरफनमौला खिलाड़ी विआन मुल्डर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले पहले दो टेस्ट मैचों के लिए टीम में शामिल कर लिया गया है। दोनों खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान टीम में शामिल तेज गेंदबाज डुयाने ओलिवर और हरफनमौला खिलाड़ी आंदिले फेहलुक्वायो एवं क्रिस मोरिस को पहले दो टेस्ट मैचों के लिए टीम में जगह नहीं दी गई है। फाफ डु प्लेसिस, टेम्बा बावुमा, क्विंटन डी कॉक, अब्राहम डिविलियर्स की भी टीम में शामिल किया गया है, जबकि चोटिल डेल स्टेन को टीम में जगह नहीं दी गई है।

JUST IN: Morne Morkel to retire from international cricket following the Test series at home against Australia. #SAvAUS

— Cricbuzz (@cricbuzz) February 26, 2018