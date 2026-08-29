साउथ अफ्रीका की अनुभवी ऑलराउंडर मारिजान कैप ने अनाया बांगड़ को महिला क्रिकेट में खेलने की अनुमति देने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) की आलोचना की है। अनाया के पिता भारत के पूर्व ऑलराउंडर संजय बांगड़ हैं। वह पुरुष टीम के बैटिंग कोच भी थे। भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान और उनके भाई मुशीर खान के साथ एज-ग्रुप क्रिकेट खेल चुकी हैं। इस साल मार्च में उनकी जेंडर-अफर्मिंग (लिंग-परिवर्तन) सर्जरी हुई थी।

इस हफ्ते की शुरुआत में अनाया को ऑस्ट्रेलिया में विमेंस कम्युनिटी क्रिकेट खेलने की मंजूरी मिल गई। इस साल जून में उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया था। 20 जुलाई को भेजे गए जवाब में, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनाया को बताया कि वह तुरंत कम्युनिटी क्रिकेट खेलना शुरू कर सकती हैं, लेकिन विमेंस बिग बैश लीग (WBBL) जैसे ‘एलीट क्रिकेट’ के लिए क्वालिफाई करने के लिए उन्हें टेस्टोस्टेरोन से जुड़े एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करने होंगे।

मारिजान कैप का रिएक्शन

सोशल मीडिया पर इस खबर पर रिएक्शन देते हुए कैप ने महिला क्रिकेट में ट्रांस एथलीटों को इजाजत देने के फैसले की आलोचना की। कैप ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘बिल्कुल हास्यास्पद, इसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए।’ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ‘ट्रांसजेंडर और जेंडर डायवर्स प्लेयर्स इन एलीट क्रिकेट पॉलिसी’ के अनुसार खेलने के योग्य होने के लिए खिलाड़ी का सीरम टेस्टोस्टेरोन कम से कम 12 महीने तक 10 नैनोमोल प्रति लीटर से कम होना चाहिए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह भी कहा कि अगर अनाया मार्च 2027 के बाद मानक पूरा करती हैं तो वह एलीट क्रिकेट खेलने के लिए एलिजिबल होंगी।

मारिजान कैप की इंस्टा स्टोरी। (फोटो सोर्स- Marizanne Kapp instagram)

ब्रिटेन चली गई थीं अनाया

जेंडर अफरमिंग सर्जरी से उबरने के दौरान अनाया ने कहा कि वह खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक क्लब ढूंढ रही थी। अनाया के अनुसार अपनी पहचान को लेकर सालों तक असमंजस के बाद उन्होंने 2022 में लिंग-परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने काउंसलर से बात की, जिन्होंने उन्हें गाइड किया और फिर ब्रिटेन चली गईं, जहां उसने क्लब क्रिकेट खेला और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में पता किया।

अनाया बांगड़ को ऑस्ट्रेलिया में खेलने की मिली अनुमति

अनाया बांगड़ के पिता संजय बांगड़ भारत के पूर्व ऑलराउंडर हैं और पुरुष टीम के बैटिंग कोच भी रहे हैं। अनाया ने भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान और उनके भाई मुशीर खान के साथ मुंबई के लिए आयु-वर्ग क्रिकेट खेला। पूरी खबर पढ़ें।