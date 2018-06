शनिवार को खेले गए एक अहम मुकाबले में दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम ने इंग्लैंड को सात विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर महज 189 रन बना सकी। 190 रनों का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम ने इस लक्ष्य को 4.3 ओवर रहते ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अफ्रीका की तरफ से सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज लिजेल ली ने सबसे अधिक नाबाद 92 रन बनाए। ली के अलावा कप्तान डेन वैन निकर ने भी टीम के लिए अहम पारी खेली और 58 रन बनाए। इस मैच में भले ही इंग्लैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन विकेटकीपर सारा टेलर अपनी स्टंपिंग से एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रही। इस मैच में बल्ले से फ्लॉप रही सारा ने विकेट के पीछे से अपनी चतुराई दिखाई और टीम को मैच में वापस लाने की कोशिश की।

सारा बल्लेबाजी के दौरान महज दो रन बना सकी थी, लेकिन छोटे टोटल को बचाव करने की उन्होंने बरपूर कोशिश की। इंग्लैंड की तरह अफ्रीका की शुरुआत भी खराब रही और टीम का पहला विकेट महज तीन के स्कोर पर ही गिर गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आईं सुने लुस को सारा टेलर ने बड़ी ही चतुराई के सात स्टंप आउट किया। शानदार फॉर्म में चल रही सुने लुस इस मैच में अपना खाता तक नहीं खोल सकी।

Simply incredible! @Sarah_Taylor30 with the fastest hands in the game

England are back in this: https://t.co/0Lu3Uc15g8 pic.twitter.com/7fWKdEATeD

— England Cricket (@englandcricket) June 9, 2018