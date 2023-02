IND w vs SA w: भारतीय टीम फाइनल में लगभग 10 ओवर खेल गई डॉट, साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट से हराया

South Africa Women beats India Women: भारतीय महिला टीम को धीमी पिच पर बल्लेबाजी करने में काफी मुश्किल हुई, जिससे वह टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट गंवाकर महज 109 रन ही बना सकी।

South Africa Women beats India Women: ट्राई सीरीज पर साउथ अफ्रीका का कब्जा। (फोटो – ट्विटर)

South Africa Women beats India Women: दक्षिण अफ्रीका (South Africa) ने चोले ट्रायोन की नाबाद 57 रन की अर्धशतकीय पारी के दम पर गुरुवार को यहां फाइनल में टीम इंडिया (Team India) को दो ओवर शेष रहते हुए पांच विकेट से हराकर वुमेंस टी20 ट्राई सीरीज जीत ली। भारतीय महिला टीम (Indian Women’s Team) को धीमी पिच पर बल्लेबाजी करने में काफी मुश्किल हुई, जिससे वह टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट गंवाकर महज 109 रन ही बना सकी। भारतीय टीम ने कुल 57 डॉट खेलीं। हरलीन देओल (Harleen Deol) काफी धीमा खेलीं। उन्होंने 56 गेंद में 46 रन बनाये। दक्षिण अफ्रीका (South Africa) ने चोले ट्रायोन ने 32 गेंद की पारी की बदौलत 18 ओवर में पांच विकेट पर 113 रन बनाकर जीत दर्ज की। चोले ट्रायोन ने अपनी पारी के दौरान छह चौके और दो छक्के जड़े जिसमें विजयी छक्का भी शामिल है। हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत की 15 रन के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका की दो खिलाड़ियों को आउट कर दिया था, लेकिन चोले ट्रायोन और नादिन डि क्लार्क (नाबाद 17 रन) के बीच छठे विकेट के लिये 47 रन की अटूट साझेदारी ने उन्हें 12 गेंद रहते ट्राफी दिला दी। स्नेह राणा ने 2 विकेट लिए स्नेह राणा (Sneh Rana) ने अपने चार ओवर में 21 रन देकर दो विकेट झटके जबकि दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma), रेणुका सिंह (Renuka Singh) और राजेश्वरी गायकवाड़ (Rajeshwari Gaikwad) ने एक एक विकेट हासिल किया। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसने सबसे पहले स्टाइलिश बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) का विकेट गंवाया जो खाता भी नहीं खोल सकीं। हरमनप्रीत कौर लय में दिखीं, लेकिन कुछ खास नहीं कर सकीं कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) 21 रन कुछ देर बल्लेबाजी करने के बाद लय में आती दिख रही थीं, लेकिन वह भी ‘डग-आउट’ में पहुंच गयीं। हरलीन ने काफी डॉट गेंद खेलीं, जिससे दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) 14 गेंद में नाबाद 16 रन दबाव बढ़ गया था और वह भी ज्यादा शॉट नहीं लगा सकीं। इससे कहीं ज्यादा भारत ने तेज गेंदबाजों पर हावी होने के लिये कोई कोशिश नहीं दिखायी और हरलीन बस क्रीज पर डटे रहने के लिये खेलती रहीं और उन्होंने अंतिम ओवर में अपना विकेट गंवाया। स्मृति मंधाना खाता नहीं खोल सकीं दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के लिये बायें हाथ की स्पिनर नानकुलुलेको मलाबा ने चार ओवर में 16 रन देकर दो विकेट चटकाये और पावरप्ले में शानदार प्रदर्शन किया। स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) सात गेंद खेलने के बाद भी अपना खाता नहीं खोल सकीं और मलाबा की गेंद पर बोल्ड हुईं। एक अन्य ओपनर बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) 18 गेंद में 11 रन और हरलीन को मलाबा और अनुभवी तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल (तीन ओवर में नौ रन देकर कोई विकेट नहीं) को खेलने में काफी दिक्कत हुई। Also Read WPL: सौरव गांगुली का ऑफर ठुकरा झूलन गोस्वामी ने थामा मुंबई इंडियंस का दामन, फ्रैंचाइजी और चकदा एक्सप्रेस दोनों ने साधी चुप्पी भारतीय टीम ने कुल 57 डॉट खेलीं दक्षिण अफ्रीका की इन दोनों गेंदबाजों ने मिलकर 25 डॉट गेंद डाली, जिससे भारत पावरप्ले के छह ओवरों में केवल 19 रन ही जोड़ सका। मलाबा के अलावा अयाबोंगा खाका और सुने लुस ने एक एक विकेट लिया। भारतीय टीम ने कुल 57 डॉट खेलीं जो 9.3 ओवर हैं जिसमें से ज्यादातर हरलीन ने खेलीं। टीम ने पारी के दौरान सिर्फ नौ चौके लगाये।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram