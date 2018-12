दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचूरियन में खेले गए टेस्ट मैच पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद शून्य के स्कोर पर आउट होकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। सरफराज अहमद करीब पांच मिनट क्रीज पर रहे थे और इस दौरान उन्होंने 4 गेंदों का सामना किया। सरफराज को दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डुएन ओलिवर ने क्लीन बोल्ड कर दिया था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में से बाबर आजम ने 71 और अजहर अली ने 36 रन बनाएं और बाकी बल्लेबाजी क्रम ने दैयनीय प्रदर्शन किया। सरफराज अहमद के खराब प्रदर्शन को देखते हुए क्रिकेट प्रशंसक ट्विटर पर उन्हें जमकर कोस रहे हैं। श्रीकृष्ण नाम के यूजर ने ट्वीट किया, ”टेस्ट में पाकिस्तान की बल्लेबाजी एशिया के बाहर दो खिलाड़ियों के इर्द-गिर्द घूमती है- शफीक और अजहर अली, अगर दोनों फेल हो जाते हैं तो पूरी टीम 200 से कम स्कोर पर आउट हो जाती है। लीजेंड सरफराज बस कहने के लिए खिलाड़ी हैं।” हम्माद नाम के यूजर ने लिखा, ”क्या बल्लेबाजी करना केवल बाबर की जिम्मेदारी है? सरफराज को गंभीरता से अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा। मुझे उम्मीद है कि इमाम के लिए यह आखिरी सीरीज होगी।”

एक यूजर ने लिखा, ”सरफराज अहमद सरासर बेकार हैं। बल्लेबाज के नाम पर कलंक हैं।” अभिषेक ने लिखा, ”सरफराज अहमद हमेशा की तरह आगे से लीड करते हुए।” शाहजहां नसीम नाम के यूजर ने लिखा, ”सरफराज केवल यह कर सकते हैं कि गेंद को ब्लॉक करें और शून्य पर आउट हो जाएं और कहें आजा! आजा!” बता दें कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। पाकिस्तानी टीम ने पहली पारी में 10 ओवर में 181 रन बनाए। पूरी टीम 47 ओवर में ही ऑलआउट हो गई।

सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक, कप्तान और विकेट कीपर सरफराज अहमद और पुछल्ले बल्लेबाज शाहीन आफरीदी खाता भी नहीं खोल सके। वहीं बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। अफ्रीकी कप्तान फाफ डू प्लेसिस भी बगैर खाता खोले आउट हो गए। खबर लिखे जाने तक दूसरे दिन के खेल में 50 ओवर फेंके जाने तक दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट के नुकसान पर 177 रन बना लिए थे। क्विंटन डी कॉक और केशव महाराज क्रीज पर खेल रहे थे।

Pakistan’s batting in tests outside Asia revolves around only two players – shafiq and Azhar Ali , if both fails , they would get all out under 200. Legend sarfraz Ahmed is just a player of words than action #SAvPAK — srikrishna (@1998Srikrishna) December 26, 2018

Is it only Baber’s responsibility to bat? Sarfaraz has to seriously enchance his performance. I hope this one will be the last series for Imam.#PAKvSA — Hammad (@Hammad92607219) December 26, 2018

Sarfraz Ahmed is utterly useless. Disgrace of a batsman #SAvPAK — B. (@LallyZeez) December 26, 2018

Sarfraz Ahmed as usual leading from the front. — Abhishek (@Sajjanlaunda) December 26, 2018

All sarfraz ahmed can do is block the ball and get out on a duck and say Aja! Aja! — shahjahan naseem (@shahjahan2124) December 26, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App