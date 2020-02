South Africa vs England 3rd T20 Live Cricket Score Updates: क्लासेन ने जड़ा तूफानी अर्धशतक, 150 के पार साउथ अफ्रीका

South Africa vs England: यहां जानिए मैच का लाइव स्कोर

South Africa vs England, SA vs ENG 3rd T20 Live Cricket Score Streaming Online on Star Sports 1 Hindi, Hotstar, Star Sports 2 Live: साउथ अफ्रीका-इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच खेला जा रहा है। यह मुकाबला सेंचुरियन के मैदान पर हो रहा है। इस मुकाबले में टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी का चुनाव किया है।

इस सीरीज के पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी थी तो दूसरे मैच में इंग्लैंड ने जीत हासिल की है। ऐसे में सीरीज पर कब्जा जमाने के लिहाज से दोनों टीमें आज दम दिखाती नजर आएंगी।

पिछले दोनों मैच की बात करें तो दोनों ही मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिली। दूसरे मैच में तो डिकॉक की तूफानी पारी और 17 गेंद में फिफ्टी के चलते भी इंग्लैंड ने मैच जीत लिया। इस मुकाबले में भी दोनों टीमों से धमाल देखने को मिलेगा। ऐसे में इन खिलाड़ियों के साथ दोनों टीमें उतर सकती हैं।