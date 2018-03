मुखपृष्ठ खेल South Africa vs Australia 1st Test Live Cricket Streaming, SA vs AUS 1st Test, Live Cricket Score: यहां देखें साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच का लाइव स्कोर…

South Africa vs Australia 1st Test Live Cricket Streaming, SA vs AUS Live Cricket Score, Australia vs South Africa Live Score (साउथ अफ्रीका वस ऑस्ट्रेलिया लाइव क्रिकेट स्कोर स्ट्रीमिंग): स्टीव स्मिथ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम गुरुवार (1 मार्च) से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हुए पहले टेस्ट मैच में जीत के इरादे से उतरी है।