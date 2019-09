15 सितंबर से भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इसके लिए दोनों ही टीमें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंच चुकी हैं। ये सीरीज दोनों ही टीमों के लिए टी-20 विश्वकप की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम होने वाला है।

ऐसे में दोनों ही टीमें इसको लेकर कोई कसर नहीं छोड़नी वाली हैं। मेहमान साउथ अफ्रीका की टीम मैच से पहले जमकर पसीना बहा रही है। इस टीम के खिलाड़ी पहले ही कह चुके हैं कि उनके लिए ये टी-20 सीरीज बहुत अहम है और वो इसे हर हाल में जीतना चाहते हैं।

वहीं, दूसरी ओर मेजबान टीम इंडिया की बात करें तो 13 सितंबर को वो भी धर्मशाला पहुंच गई है। जहां टीम के खिलाड़ियों का परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। इस स्वागत की कई तस्वीरें खिलाड़ियों और बीसीसीआई ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर शेयर की हैं। दोनों ही टीमों की कोशिश होगी कि वो जीत के साथ इस दौरे का आगाज करें। देखना होगा कि दोनों टीमें किस रणनीति के साथ उतरती हैं।

A traditional welcome for #TeamIndia as they arrive in Dharamsala ahead of the 1st T20I against South Africa.#INDvSA pic.twitter.com/oUSxwUQ6ag

