‘बेबी एबी’ का खत्म हुआ इंतजार,ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज में चयन;वर्ल्ड कप में मिलेगा मौका?

डेवाल्ड ब्रेविस ने 2022 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। उन्होंने 506 रन ठोके थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे।

डेवाल्ड ब्रेविस।

