Ind vs SA 3rd T20: फाइनल मुकाबले से पहले बोले डु प्लेसिस, भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होगा जीतना

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पिछले दो टी-20 मैचों के बाद तीसरा मैच दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम हो गया है। 3 मैचों की इस सीरीज में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने एक-एक जीत हासिल की है, ऐसे में तीसरा मैच जो टीम जीतने में कामयाब रहती है वो सीरीज भी अपने नाम कर लेगी। पिछले दोनों मैचों में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें मैदान पर उतार-चढ़ाव से गुजरी हैं। पहले मैच में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया तो दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने कमाल की पारी खेली। शनिवार को केपटाउन में खेले जाने वाले तीसरे मैच से पहले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस ने भारतीय टीम को सावधान किया है। प्लेसिस के मुताबिक भारत के लिए तीसरे टी-20 मैच में जीत हासिल करना कतई आसान नहीं होगा। प्लेसिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करते हुए लिखा, ““यंग साउथ अफ्रीका की टीम ने दूसरे मैच में कमाल का प्रदर्शन किया। सीरीज का पहला मैच गंवाने का बाद वापसी करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जेपी डुमिनी की कप्तानी टीम के युवा बल्लेबाजों ने अच्छा खेल दिखाया। बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। अब इंतजार है केपटाउन मैच का”।

प्लेसिस के इस ट्वीट से साफ जाहिर है कि दक्षिण अफ्रीकी टीम आखिरी मैच में बढ़े हुए मनोबल के साथ भारतीय टीम पर एक बार फिर हावी होने की कोशिश करेगी। रीजा हेंड्रिक्स और हेनरिक क्लासेन के रूप में दक्षिण अफ्रीका के पास बेहतरीन युवा बल्लेबाज हैं, जो इस सीरीज में लगातार रन बनाने का काम कर रहे हैं। जूनियर डाला और डेन पेटरसन ने पिछले मैच में अपनी गेंदबाजी का भी दम दिखाया था।

डुमिनी की कप्तानी में युवा अफ्रीकी टीम भारतीय टीम को हराने का हुनर रखती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली किस तरह की टीम मैदान पर उतारते हैं। भारत के लिए ओपनर रोहित शर्मा इस पूरे दौरे पर बस एक ही शतक लगाने में कामयाब रहे हैं। वहीं वनडे सीरीज में अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशान करने वाले स्पिनर युजवेंद्र चहल भी टी-20 सीरीज में अपना जादू बिखेरने में नाकाम साबित रहे हैं।

Great character shown by a young protea team.well batted @jpduminy21 and @Heini22 .enjoyed @JDala3 bowling aswell.bring on the series decider

— Faf Du Plessis (@faf1307) February 21, 2018