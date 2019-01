खेल के मैदान पर खिलाड़ियों का आना-जाना लगा रहता है, ये इस खेल का स्वरूप है लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जिनका खेल जगत से दूरी बनाना फैंस के लिए बड़ा झटका होता है। ऐसा ही एक झटका फैंस को लगा है जब उन्हें पता चला कि दक्षिण अफ्रीका के हरफनमौला खिलाड़ी एल्बी मोर्कल ने बुधवार (9 जनवरी) को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। क्रिकेइंफों की खबरों की मानें तो एल्बी ने अपने एक बयान में कहा कि वो अब अपने 20 साल के करियर पर विराम लगाना चाहते हैं । एल्बी की बात करें तो वो आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स टीम का हिस्सा रह चुके हैं जहां उन्होंने अपने कमाल के प्रदर्शन से सभी को चकित किया था और टीम के तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने थे।

37 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अपने देश साउथ अफ्रीका के लिए एक टेस्ट, 58 वनडे और 50 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें क्रमश : 1, 50 और 26 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा 58, 782 और 572 रन भी बनाए। इसके अलावा एल्बी अपनी घरेलू टीम टाइटंस की कप्तानी भी कर चुके हैं जिनके नेतृत्व में टीम ने काफी शानदार प्रदर्शन किया था।

That’s the end for me and what a journey it’s been! Plenty of memories good and bad, but I was blessed with a very long career. Thanks @Titans_Cricket @OfficialCSA, will enjoy the game now from the other side. pic.twitter.com/sXik0KYFbz

— Albie Morkel (@albiemorkel) January 9, 2019