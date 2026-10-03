साउथ अफ्रीका के लुआन-ड्रे प्रेटोरियस ने वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल का पुरुष टी20 में सर्वश्रेष्ठ पारी का 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने ब्लोमफोन्टन में सीएसए टी20 चैलेंज में नाइट्स के खिलाफ टाइटंस के लिए खेलते हुए सिर्फ 79 गेंदों पर नाबाद 188 रन बनाए। 20 साल का यह खिलाड़ी टी20 में ऐतिहासिक पहला दोहरा शतक लगाने से सिर्फ 12 रन दूर रह गया।

अपने तीसरे टी20 शतक के साथ प्रेटोरियस ने 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ गेल के नाबाद 175 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। प्रेटोरियस ने तेज शुरुआत की और 24 गेंदों में ही अपनी फिफ्टी पूरी कर ली। शतक तक पहुंचने में उन्हें सिर्फ 16 और गेंदें लगीं। उन्होंने 158 गेंदों में 150 रन बनाए।

प्रेटोरियस ने 13 छक्के और 15 चौके लगाए

प्रेटोरियस ने टी20 में सबसे लंबी पारी खेलने के मामले में एरोन फिंच और मार्कस स्टोइनिस के बराबरी कर ली। बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज ने 13 छक्के और 15 चौके लगाए और नाइट्स के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। सभी गेंदबाजों का इकॉनमी रेट 11 या उससे ज्यादा था। टाइटन्स ने 3 विकेट पर 267 रन बनाए, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है।

डेवाल्ड ब्रेविस का रिकॉर्ड टूटा

इससे पहले 2022 में इसी टीम के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट पर 271 रन बनाए थे, जो सबसे बड़ा स्कोर था। उस मैच में सीएसए टी20 चैलेंज का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी बना था। डेवाल्ड ब्रेविस ने 162 रन बनाए थे, लेकिन अब प्रेटोरियस की शानदार पारी ने उसे पीछे छोड़ दिया है। अब सीएसए टी20 चैलेंज के इतिहास में टीम के पांच सबसे बड़े स्कोर टाइटन्स के नाम हैं।

प्रेटोरियस का शानदार फॉर्म

यह प्रेटोरियस का 2026-27 सीजन का पहला मैच था और वह जबरदस्त फॉर्म के साथ इस मुकाबले में उतरे थे। सितंबर में हुई ट्राई-सीरीज में जिम्बाब्वे और नामीबिया के खिलाफ अपने पिछले दो मैचों में उन्होंने क्रमशः 94 और 101 रन बनाए थे। उन्होंने सभी फॉर्मेट मिलाकर सिर्फ 22 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, लेकिन यह प्रेटोरियस का 91वां टी20 मैच था, एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 150.44 है।

T20I में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-9 भारतीय

भारत की तरफ से टी20आई में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इशान किशन फिलहाल अभिषेक शर्मा से आगे हैं। इस सूची में सूर्यकुमार यादव पहले स्थान पर हैं। पूरी खबर पढ़ें।