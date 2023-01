SA20: फाफ डुप्लेसिस की कप्तानी में JSK का जीत से आगाज, अपनी ही टीम की हार का कारण बना LSG का खिलाड़ी

Joburg Super Kings beats Durban Super Giants : डरबन सुपर जायंट्स की तरफ से क्विंटन डीकॉक ने 52 गेंद पर 78 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए।

DSG vs JSK: फाफ डुप्लेसिस और क्विंटन डीकॉक। (फोटो – Joburg Super Kings )

