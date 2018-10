सौरव गांगुली ने CoA पर उठाए गंभीर सवाल, यौन शोषण को लेकर BCCI को लिखा पत्र

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और भारत के दिग्गज बल्लेबाज रहे सौरव गांगुली ने बीसीसीआई को एक ईमेल भेजा है जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट प्रशासन की वर्तमान हालत पर चिंता व्यक्त की है। दरअसल गांगुली ने इस मेल में लिखा कि बीसीसीआई के सीईओ राहुल चौधरी पर लगे यौन उत्पीड़न को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है वो उससे बेहद नाखुश हैं, इस बाबत उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बीसीसीआई के पदाधिकारियों को इससे अवगत कराया है।

सौरव गांगुली ने इस लेटर में लिखा कि मैं गहरी चिंता के साथ यह कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में काफी चीजें बदल गई हैं। उन्होंने आगे लिखा कि दुनिया भर में भारतीय क्रिकेट का अधिकार और करोड़ो लोगों का प्यार नीचे गिर रहा है। उन्होंने लिखा कि मुझे नहीं पता कि राहुल के ऊपर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है लेकिन फिर भी इस उत्पीड़न की रिपोर्ट ने बीसीसीआई की छवि को नुकसान पहुंचाया है। गांगुली ने कहा कि इसके लिए 4 लोगों की समिति बनी लेकिन अब उसकी संख्या भी घटकर दो रह गई है और इन दोनों में भी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सत्र के बीच में ही क्रिकेट से जुड़े नियम बदल दिए जाते हैं जो पहले नहीं हुआ करता था, वहीं समितियों द्वारा लिए गए फैसले भी अपमानजनक तरीके से पलट दिए जाते हैं।

Former cricketer and Cricket Association of Bengal (CAB) President Sourav Ganguly writes to BCCI Acting President CK Khanna, Secretary Amitabh Chaudhary and Treasurer Anirudh Chaudhry over Committee of Administrators (CoA) and sexual harassment allegations against Rahul Johri. pic.twitter.com/iAh8o7ECXz

— ANI (@ANI) October 30, 2018