Snehasish Ganguly: सौरव गांगुली के बडे़ भाई ने CAB में ली जगमोहन डालमिया के बेटे की जगह, ऋद्धिमान साहा से की ‘घर वापसी’ की मांग

Snehasish Ganguly Is New CAB President: स्नेहाशीष गांगुली के अलावा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अन्य पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष अमलेंदु विश्वास, सचिव नरेश ओझा, संयुक्त सचिव देवव्रत दास और कोषाध्यक्ष प्रबीर चक्रवर्ती होंगे।

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (सीएबी) के नए अध्यक्ष स्नेहाशीष गांगुली मीडिया से बात करते हुए। (सोर्स- पीटीआई)

