6 दिन बाद हम नए साल यानी 2020 में प्रवेश करेंगे। अगला साल कई मायनों में खास है। पहला यह हमें नए दशक में लेकर जाएगा। मौजूदा दशक भारतीय क्रिकेट के लिए काफी खास रहा है। इस दशक में भारतीय क्रिकेटरों का जलवा रहा। विराट कोहली जहां दशक में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। वहीं, रविचंद्रन अश्विन ने दशक में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लेकर भारतीय परचम लहराया।

अश्विन की यह उपलब्धि काफी बड़ी है, इसके बावजूद उनके नाम की चर्चा नहीं हो रही है। फैंस के बीच यह ऑफ स्पिनर उतना चर्चित नहीं रहा है, जिसका वह हकदार था। हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने उनकी उपलब्धियों को सलाम किया है। साथ ही बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिलने पर अफसोस भी जाहिर किया है। उन्होंने अश्विन को लेकर एक ट्वीट किया, जिसे पढ़कर भावुक होना लाजिमी है।

गांगुली ने मंगलवार (24 दिसंबर) को एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने आईसीसी के इंस्टाग्राम अकाउंट के एक स्क्रीनशॉट को शेयर किया। आईसीसी ने इंस्टाग्राम पर बताया था कि रविचंद्रन अश्विन इस दशक के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने इस दशक में 564 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए हैं। गांगुली ने स्क्रीनशॉट के कैप्शन में लिखा, ‘दशक में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन… क्या शानदार काम… अभी अभी अहसास हुआ कि कभी-कभी शानदार काम भी अनदेखा रह जाता है।’

Most international wickets for ashwin this decade ⁦@ashwinravi99⁩ @bcci .. what an effort .. just get a Feeling it goes unnoticed at times .. super stuff .. pic.twitter.com/TYBCHnr0Ow

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) December 24, 2019