भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने रविवार यानी 5 जुलाई को टीम इंडिया के ओपनर मयंक अग्रवाल को इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने कहा कि वे पिछले साल वर्ल्ड कप खेलने गई टीम इंडिया के तीन खिलाड़ियों को 2003 वर्ल्ड कप की टीम में रखना चाहते। गांगुली ने कहा कि उस समय वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना ही महत्वपूर्ण था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना बड़ी बात थी। वह अनुभव भी शानदार रहा था। टीम इंडिया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी।

लाइव चैट के दौरान एक यूजर ने ट्वीट कर गांगुली से पूछा कि अगर उन्हें 2019 वर्ल्ड कप की टीम से 3 खिलाड़ियों को 2003 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करना हो तो किसे करेंगे? इस पर दादा ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह का नाम लिया। गांगुली ने सबसे पहले विराट कोहली, फिर रोहित शर्मा का नाम लिया। उन्होंने इसके बाद तेज गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह का नाम लिया। दादा को लगता है कि बुमराह दक्षिण अफ्रीका की पिचों पर बेहतरीन प्रदर्शन करते।

Here it is – Dada picks three cricketers from #TeamIndia‘s 2019 WC squad, who he would’ve loved to have in his 2003 WC squad.#DadaOpensWithMayank full episode coming up soon on https://t.co/uKFHYdKZLG pic.twitter.com/7sKFt7pSdt

— BCCI (@BCCI) July 5, 2020