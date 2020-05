दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान और मौजूदा डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ग्रीम स्मिथ ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली को आईसीसी का चेयरमैन बनाने की वकालत की है। स्मिथ ने मंगलवार यानी 21 मई को कहा कि उन्हें लगता है कि कोविड-19 महामारी के कारण संकट के इस समय में गांगुली खेल को नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा, ‘‘आईसीसी के प्रमुख के रूप में सही व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है, जो आधुनिक खेल के करीब हो, जिसके नेतृत्व से खेल को सही दिशा मिल सके।’’

स्मिथ ने कहा, ‘‘आईसीसी चेयरमैन की भूमिका में गांगुली जैसे क्रिकेट खिलाड़ी को देखना शानदार होगा। यह खेल के लिए अच्छा होगा। वे खेल को समझते हैं और उन्होंने उच्चतम स्तर पर खेला है। उनका सम्मान किया जाता है।’’ गांगुली पिछले साल अक्टूबर में बीसीसीआई (Board of Control for Cricket in India) के अध्यक्ष बने थे। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया को नई दिशा मिली थी। उन्हें भारतीय क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में शामिल किया जाता है।

स्मिथ से पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और कमेंटेटर डेविड गावर ने भी गांगुली को चेयरमैन बनाने की मांग की थी। उन्होंने पिछले सप्ताह कहा था कि गांगुली के पास आईसीसी चीफ बनने के लिए जरूरी सारी योग्यताएं हैं। गावर ने कहा था, ‘‘वे बहुत ही अच्छे आदमी हैं। उनके पास राजनीतिक ज्ञान भी है।’’ आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन शशांक मनोहर भी भारत के ही हैं। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में कहा था, ‘‘वे मई में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद फिर से चुनाव में नहीं उतरना चाहते हैं।’’



आईसीसी के अगले चेयरमैन के चुनाव का मामला 28 मई को आईसीसी बोर्ड की बैठक में उठाए जाने की उम्मीद है। वहां इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में टी 20 विश्व कप के भाग्य पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इस साल बिना दर्शकों के टी20 वर्ल्ड कप कराना नहीं चाहता है। ऐसे में इस स्लॉट का इस्तेमाल बीसीसीआई इंडियन प्रीमियर (Indian Premier League) के 13वें सीजन के लिए कर सकती है।



