सौरव गांगुली ने विराट कोहली को किया मैसेज, इन क्रिकेटर्स पर नजर रखने को कहा

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई की एडवाइजरी कमिटी के सदस्य सौरव गांगुली ने विराट कोहली और वीवीएस लक्ष्मण से अंडर 19 टीम के इन तीन खिलाड़ियों पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए कहा है। सौरव गांगुली ने ट्विटर पर मैसेज लिख कप्तान विराट और वीवीएस लक्ष्मण से अपनी बात कही है। आपको बता दें कि अंडर 19 विश्वकप खेलने भारतीय टीम न्यूजीलैंड के टूर पर है। रविवार को टीम इंडिया की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से हुई। इस मुकाबले में भारत ने विरोधियों को 100 रन से करारी शिकस्त दी। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 328 रनों का लक्ष्य दिया था जिसे ऑस्ट्रेलियाई टीम हासिल कर पाने में नाकाम रही। इस जीत के बाद जहां हर तरफ कप्तान पृथ्वी शॉ के शानदार 94 रनों की चर्चा हो रही है वहीं सौरव गांगुली किसी और के काम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं।

सौरव गांगुली की नजर टीम के दो पेसर्स शिवम मावी और कमलेश नगरकोटी के प्रदर्शन पर जाकर टिक गई है। इन दोनों ने क्रमश: 45 और 29 रन देकर 3-3 विकेट झटके। दोनों का परफॉर्मेंस देख गांगुली से नहीं रहा गया औऱ उन्होंने ट्वीट कर विराट कोहली और वीवीएस लक्ष्मण से इन दोनों की तारीफ कर डाली। सौरव गांगुली ने ट्वीट कर लिखा – कोहली और लक्ष्मण आपको इन दोनों खिलाड़ियों पर अपनी नजर बनाए रखिए, ये दोनों 145 की स्पीड से शानदार बॉलिंग कर रहे हैं।

@imVkohli @VVSLaxman281 @BCCI keep an eye on two under 19quicks ..mavi and nagarkotti ..bowling at 145 in newzealand ..brilliant ..

मावी और नगरकोट के परफॉर्मेंस ने सिर्फ सौरव गांगुली को ही अपना फैन नहीं बनाया। वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट कर इन खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की।

This was serious pace from our boys. Solid beginning beating the Aussies by 100 runs. May the hunger continue and we carry the momentum. #U19CWC pic.twitter.com/zL75RDxjN3

— Virender Sehwag (@virendersehwag) January 14, 2018