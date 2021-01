न्यूजीलैंड की कप्तान और दिग्गज महिला बल्लेबाज सोफी डिवाइन ने महिला टी20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक जड़ दिया। डिफाइन ने डोमेस्टिक सुपर स्मैश कंपटीशन में यह रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 36 गेंदों पर ही शतक ठोक दिया। 31 साल की डिवाइन ने गुरुवार (14 जनवरी) को वेलिंग्टन ब्लेज की ओर से खेलते हुए ओटेगो स्पार्क्स के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया। उनकी पारी की बदौलत वेलिंग्टन ने ओटेगो स्पार्क्स को 10 विकेट से रौंद दिया।

डिवाइन ने अपनी पारी में 9 चौके और 9 छक्के लगाए। उन्होंने इस तेज शतक के वेस्टइंडीज की डिएंड्रा डॉटिन का 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। डॉटिन ने 2010 में 38 गेंद पर ही शतक लगा दिया था। डिवाइन की पारी की बदौलत वेलिंग्टन की टीम ने 128 रन के लक्ष्य को 9 ओवर में ही हासिल कर लिया। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो यह न्यूजीलैंड में सबसे तेज शतक भी है। डिवाइन ने न्यूजीलैंड के मेन्स प्लेयर टिम साइफर्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

What have we just witnessed!

The fastest ever @SuperSmashNZ

108 off 38 balls – @sophdevine77 is back!

| https://t.co/AnuwdtEZIn#WEAREWELLINGTON #SuperSmashNZ

| @sparknzsport pic.twitter.com/lVHq4LixAd

— Cricket Wellington (@cricketwgtninc) January 14, 2021