भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जीतने की स्थिति में थी, लेकिन सोनल दिनुशा ने ऐसी पारी खेली की शुभमन गिल के इरादों पर पूरी तरह से पानी फिर गया और दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। सोनल ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 103 रन बनाए थे जबकि दूसरी पारी में उन्होंने नाबाद 133 रन की पारी खेली। इन लगातार दो शतक के दम पर सोनल ने कई बड़े दिग्गजों की बराबरी करते हुए कई रिकॉर्ड्स भी बना डाले।
सोनल ने की दिलीप मेंडिस और अरविंद डि सिल्वा की बराबरी
सोनल ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में लगातार दो शतक लगाए और वो भारत के खिलाफ किसी टेस्ट मैच में श्रीलंका की तरफ से लगातार दो शतक लगाने वाले तीसरे बैटर बने। सोनल से पहले ये कमाल श्रीलंका के लिए दिलीप मेंडिस और अरविंद डि सिल्वा ने की थी। सोनल दिनुशा इस लिस्ट में शामिल होने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। खास बात यह है कि वह श्रीलंका क्रिकेट टीम के लिए नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए यह कमाल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। इसके अलावा सोनल ने कई और दिग्गजों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई।
भारत के खिलाफ दोनों पारियों में शतक लगाने वाले श्रीलंकाई खिलाड़ी
|प्लेयर
|पहली पारी
|दूसरी पारी
|वेन्यू
|साल
|दिलीप मेंडिस
|105
|105
|चेन्नई
|1982
|अरविंद डि सिल्वा
|146
|120
|कोलंबो
|1997
|सोनल दिनुशा
|103
|100*
|कोलंबो
|2026
दो मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा शतक
|प्लेयर
|शतक
|विरुद्ध
|वेन्यू
|साल
|अरविंद डि सिल्वा
|3
|पाकिस्तान
|Home
|1997
|अरविंद डि सिल्वा
|3
|भारत
|Home
|1997
|जैक कैलिस
|3
|पाकिस्तान
|Away
|2007
|हाशिम अमला
|3
|भारत
|Away
|2010
|कुमार संगकारा
|3
|बांग्लादेश
|Home
|2013
|यूनिस खान
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|Neutral
|2014
|मार्नस लाबूशाने
|3
|वेस्टइंडीज
|Home
|2022
|केन विलियमसन
|3
|साउथ अफ्रीका
|Home
|2024
|सोनल दिनुशा
|3
|भारत
|Home
|2026
टेस्ट सीरीज में नंबर 6 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए तीन शतक
|साल
|प्लेयर
|शतक
|पारी
|1934
|मॉरिस लेलैंड
|3
|6
|1966
|गैरी सोबर्स
|3
|8
|1966
|डेनिस लिंडसे
|3
|7
|2002
|शिवनारायण चंद्रपॉल
|3
|7
|2006
|इशान बेल
|3
|7
|2026
|सोनल दिनुशा
|3
|4
भारत के खिलाफ दोनों पारियों में टेस्ट शतक लगाने वाले खिलाड़ी
|साल
|प्लेयर
|1948
|डॉन ब्रैडमैन
|1948
|एवर्टन वीक्स
|1982
|दिलीप मेंडिस
|1990
|ग्राहम गूच
|1996
|गैरी कर्स्टन
|1997
|अरविंद डि सिल्वा
|2008
|एंड्रयू स्ट्रॉस
|2010
|हाशिम अमला
|2011
|जैक कैलिस
|2014
|डेविड वॉर्नर
|2022
|जॉनी बेयरस्टो
|2026
|सोनल दिनुशा
देवदत्त पडिक्कल नंबर 1, टूटा गांगुली का रिकॉर्ड; विदेश में पहली 5 पारियों में भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर
श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच की पहली पारी में 117 रन बनाने वाले देवदत्त पडिक्कल ने सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो विदेश में टेस्ट की पहली 5 पारियों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)