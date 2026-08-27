भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जीतने की स्थिति में थी, लेकिन सोनल दिनुशा ने ऐसी पारी खेली की शुभमन गिल के इरादों पर पूरी तरह से पानी फिर गया और दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। सोनल ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 103 रन बनाए थे जबकि दूसरी पारी में उन्होंने नाबाद 133 रन की पारी खेली। इन लगातार दो शतक के दम पर सोनल ने कई बड़े दिग्गजों की बराबरी करते हुए कई रिकॉर्ड्स भी बना डाले।

सोनल ने की दिलीप मेंडिस और अरविंद डि सिल्वा की बराबरी

सोनल ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में लगातार दो शतक लगाए और वो भारत के खिलाफ किसी टेस्ट मैच में श्रीलंका की तरफ से लगातार दो शतक लगाने वाले तीसरे बैटर बने। सोनल से पहले ये कमाल श्रीलंका के लिए दिलीप मेंडिस और अरविंद डि सिल्वा ने की थी। सोनल दिनुशा इस लिस्ट में शामिल होने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। खास बात यह है कि वह श्रीलंका क्रिकेट टीम के लिए नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए यह कमाल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। इसके अलावा सोनल ने कई और दिग्गजों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई।

भारत के खिलाफ दोनों पारियों में शतक लगाने वाले श्रीलंकाई खिलाड़ी

प्लेयरपहली पारीदूसरी पारीवेन्यूसाल
दिलीप मेंडिस105105चेन्नई1982
अरविंद डि सिल्वा146120कोलंबो1997
सोनल दिनुशा103100*कोलंबो2026

दो मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा शतक

प्लेयरशतकविरुद्धवेन्यूसाल
अरविंद डि सिल्वा 3पाकिस्तानHome1997
अरविंद डि सिल्वा 3भारतHome1997
जैक कैलिस3पाकिस्तानAway2007
हाशिम अमला3भारतAway2010
कुमार संगकारा3बांग्लादेशHome2013
यूनिस खान3ऑस्ट्रेलियाNeutral2014
मार्नस लाबूशाने3वेस्टइंडीजHome2022
केन विलियमसन3साउथ अफ्रीकाHome2024
सोनल दिनुशा3भारतHome2026

टेस्ट सीरीज में नंबर 6 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए तीन शतक

सालप्लेयरशतकपारी
1934मॉरिस लेलैंड36
1966गैरी सोबर्स38
1966डेनिस लिंडसे37
2002शिवनारायण चंद्रपॉल37
2006इशान बेल37
2026सोनल दिनुशा34

भारत के खिलाफ दोनों पारियों में टेस्ट शतक लगाने वाले खिलाड़ी

सालप्लेयर
1948डॉन ब्रैडमैन
1948एवर्टन वीक्स
1982दिलीप मेंडिस
1990ग्राहम गूच
1996गैरी कर्स्टन
1997अरविंद डि सिल्वा
2008एंड्रयू स्ट्रॉस
2010हाशिम अमला
2011जैक कैलिस
2014डेविड वॉर्नर
2022जॉनी बेयरस्टो
2026सोनल दिनुशा

देवदत्त पडिक्कल नंबर 1, टूटा गांगुली का रिकॉर्ड; विदेश में पहली 5 पारियों में भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर

श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच की पहली पारी में 117 रन बनाने वाले देवदत्त पडिक्कल ने सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो विदेश में टेस्ट की पहली 5 पारियों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)