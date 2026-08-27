भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जीतने की स्थिति में थी, लेकिन सोनल दिनुशा ने ऐसी पारी खेली की शुभमन गिल के इरादों पर पूरी तरह से पानी फिर गया और दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। सोनल ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 103 रन बनाए थे जबकि दूसरी पारी में उन्होंने नाबाद 133 रन की पारी खेली। इन लगातार दो शतक के दम पर सोनल ने कई बड़े दिग्गजों की बराबरी करते हुए कई रिकॉर्ड्स भी बना डाले।

सोनल ने की दिलीप मेंडिस और अरविंद डि सिल्वा की बराबरी

सोनल ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में लगातार दो शतक लगाए और वो भारत के खिलाफ किसी टेस्ट मैच में श्रीलंका की तरफ से लगातार दो शतक लगाने वाले तीसरे बैटर बने। सोनल से पहले ये कमाल श्रीलंका के लिए दिलीप मेंडिस और अरविंद डि सिल्वा ने की थी। सोनल दिनुशा इस लिस्ट में शामिल होने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। खास बात यह है कि वह श्रीलंका क्रिकेट टीम के लिए नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए यह कमाल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। इसके अलावा सोनल ने कई और दिग्गजों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई।

भारत के खिलाफ दोनों पारियों में शतक लगाने वाले श्रीलंकाई खिलाड़ी

प्लेयर पहली पारी दूसरी पारी वेन्यू साल दिलीप मेंडिस 105 105 चेन्नई 1982 अरविंद डि सिल्वा 146 120 कोलंबो 1997 सोनल दिनुशा 103 100* कोलंबो 2026

दो मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा शतक

प्लेयर शतक विरुद्ध वेन्यू साल अरविंद डि सिल्वा 3 पाकिस्तान Home 1997 अरविंद डि सिल्वा 3 भारत Home 1997 जैक कैलिस 3 पाकिस्तान Away 2007 हाशिम अमला 3 भारत Away 2010 कुमार संगकारा 3 बांग्लादेश Home 2013 यूनिस खान 3 ऑस्ट्रेलिया Neutral 2014 मार्नस लाबूशाने 3 वेस्टइंडीज Home 2022 केन विलियमसन 3 साउथ अफ्रीका Home 2024 सोनल दिनुशा 3 भारत Home 2026

टेस्ट सीरीज में नंबर 6 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए तीन शतक

साल प्लेयर शतक पारी 1934 मॉरिस लेलैंड 3 6 1966 गैरी सोबर्स 3 8 1966 डेनिस लिंडसे 3 7 2002 शिवनारायण चंद्रपॉल 3 7 2006 इशान बेल 3 7 2026 सोनल दिनुशा 3 4

भारत के खिलाफ दोनों पारियों में टेस्ट शतक लगाने वाले खिलाड़ी

साल प्लेयर 1948 डॉन ब्रैडमैन 1948 एवर्टन वीक्स 1982 दिलीप मेंडिस 1990 ग्राहम गूच 1996 गैरी कर्स्टन 1997 अरविंद डि सिल्वा 2008 एंड्रयू स्ट्रॉस 2010 हाशिम अमला 2011 जैक कैलिस 2014 डेविड वॉर्नर 2022 जॉनी बेयरस्टो 2026 सोनल दिनुशा

देवदत्त पडिक्कल नंबर 1, टूटा गांगुली का रिकॉर्ड; विदेश में पहली 5 पारियों में भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर

श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच की पहली पारी में 117 रन बनाने वाले देवदत्त पडिक्कल ने सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो विदेश में टेस्ट की पहली 5 पारियों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)