भारत-बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। इसके पहले मैच में मेहमान टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए भारत को 7 विकेट से हराया था। टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों पर कई सवाल भी उठे थे। इसे लेकर अभी चर्चाओं का दौर जारी ही है कि टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और धाकड़ सलामी बल्लेबाज अब सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। बांग्लादेश के इस शानदार प्रदर्शन के बाद लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

दरअसल, टी-20 से पहले Star Sports से एक एड जारी किया था जिसमें वीरेंद्र सहवाग बांग्लादेश का मजाक उड़ाते दिख रहे थे कि वो एक भी मैच भारत के खिलाफ नहीं जीतेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा भी था कि वो क्या करेंगे अगर वो एक भी मैच भारत के खिलाफ जीत जाते हैं। अब जब बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ अपने 9वें मैच में पहली जीत दर्ज की है तो यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

@virendersehwag please stop doing these ads …

you jinxx India’s victory pic.twitter.com/5Msv4OMoso — sourav mondal (@jaihindsourav) November 3, 2019

Hello @virendersehwag, bagladesh won the match… So waht you gonna do? Drama or tweet? — Al Naieem (@naieem05) November 3, 2019

एक यूजर ने वीरू से अपील करते हुए लिखा कि आप इस तरह के एड मत बनाया कीजिए। उसने लिखा कि आप जब भी सीरीज से पहले ऐसा करते हैं भारत पक्का मैच हार जाता है। वहीं, एक ने लिखा कि भारत की हार के बाद इतना सन्नाटा क्यों है, उसने सहवाग और स्टार स्पोर्ट्स को टैग करते हुए लिखा कि अब तो इस तरह के एड का दोबारा टेलीकास्ट नहीं करोगे न। वहीं, एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि अब बांग्लादेश मैच जीत गया है अब आप क्या करेंगे- नौटंकी या ट्विट।

इस मुकाबले की बात करें तो विराट की अनुपस्थिति में रोहित के हाथ में टीम की कमान है और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 149 रनों का लक्ष्य मेहमान टीम के सामने रखा था। इसके जवाब में बांग्लादेश ने मुशफिकुर रहीम की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते इस मुकाबले को 7 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना लिया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App