जयदेव उनादकट ने 3 ओवर में दे दिए 33 रन, हुए ट्रोल- इसे 11 करोड़ रुपए किसने दिए

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट श्रीलंका के खिलाफ तीन ओवर में 33 रन देकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। कई यूजर्स ने उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक कमेंट में आईपीएल नीलामी में उनके रिकॉर्ड 11.5 करोड़ में बिकने पर भी सवाल उठाए गए हैं। दरअसल सोमवार (12 मार्च, 2018) को निदास ट्रॉफी, त्रिकोणीय टी-20 सीरीज के चौथे मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 153 रनों का लक्ष्य रहा। भारत ने मनीष पांडे और दिनेश कार्तिक की सधी हुई बल्लेबाजी के दम यह मैच आराम से जीत लिया लेकिन यूजर्स ने जयदेव उनादकट के गेंदबाजी प्रदर्शन पर असंतोष जाहिर किया है। उनादकट ने तीन ओवर में 11 की औसत से 33 रन लुटा दिए। वह अपने कोटे के चार ओवर भी पूरे नहीं डाल पाए। हालांकि वह मैच में एक विकेट हासिल करने में कामयाब रहे।

उनादकट पर तंज कसते हुए राकेश मातरे लिखते हैं, ‘11.5 करोड़ में से करोड़ हटा, 11.5 रुपए की दक्षिणा देकर सीरीज से भगा दो उनादकट को।’ राहुल लिखते हैं, ‘भारतीय टीम विराट कोहली के बिना ऐसी है जैसे स्पिकर के बिना लोकसभा।’ ओजमा लिखते हैं, ‘इसको 11.5 करोड़ रुपए किसने दिए।’ उमंग पावड़ी लिखते हैं, ‘सुरेश रैना टी-20 में अब 38 कैच ले चुके हैं।’ मनीष पाठक लिखते हैं, ‘शायद टीम-20 में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ खोज, वाशिंगटन सुंदर बिल्कुल फिट हैं।’

रोकी लिखते हैं, ‘जयदेव उनादकट धीरे-धीरे अशोक डिंडा बनते जा रहे हैं। अंजल लिखते हैं, ‘जयदेव उनादकट आईपीएल में सबसे भारतीय गेंदबाज है। हालांकि मैच में वह एक विकेट हासिल करते हैं। उन्हें खुद को फ्रंट पर रखने की जरूरत है।’ एक कमेंट में लिखा गया कि उनादकट की गेंदबाजी देखकर राजस्थान रॉयल्स को दिल का दौरा पड़ा जाएगा।

बता दें कि आईपीएल नीलामी के दूसरे दिन जयदेव उनादकट सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए थे उन्नादकत के ऊपर 11 करोड़ 50 लाख रुपए की बोली लगी। जयदेव को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। उनादकट के लिए बोली लगने की प्रक्रिया काफी दिलचस्प रही। उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपरकिंग्स दोनों ही फ्रेंचाइसी खरीदना चाह रही थीं, लेकिन आखिरी में राजस्थान ने उन्हें खरीद लिया।

“Rs.11.5 Crore” main se Crore hata do, 11.5 rupaye ki dakshina deke bhaga do iss Unadkat ko iss series se #SLvIND — Rakesh Mhatre (@Rakesh6497) March 12, 2018

Perhaps the best find for India in T20Is, Washington Sundar is the perfect fit!#SLvIND — Manish K Pathak (@manishpathak187) March 12, 2018

@JUnadkat is slowly becoming the Ashok Dinda of the Indian cricket team minus the high-jump antiques. @coolfunnytshirt #INDvSL #SLvIND — Rookie (@rookie_tweet) March 12, 2018

#SLvIND This Jaidev Unadkat is the highest paid Indian bowler in the IPL. Though he gets a wicket, he needs to see himself in front of the mirror pic.twitter.com/qf94HbNlQ2 — Anjan Chakraborty (@seeanjan) March 12, 2018

Unadkat Bowling dekhkar RR walon ko heart attack aa jayega #SLvIND — HBD Shreya Ghoshal (@AkkyKaDeewana) March 12, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App