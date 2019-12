क्रिकेट के मैदान पर खराब रोशनी, बारिश और फैंस के उत्साह के कारण आपने कई बार मैच में देरी देखी होगी। लेकिन, रणजी ट्रॉफी के एक मुकाबले में एक सांप के चलते मैच देरी से शुरू हुआ। सुनने में यह बात अजीब सी लगेगी लेकिन यही सच है कि भारत के सबसे बड़े घरेलू टूर्नामेंट में एक सांप के कारण मैच देरी से शुरू हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

दरअसल, आज यानी कि 9 दिसंबर को आंध्रा और विदर्भ के बीच मुकाबले की शुरुआत विजयवाड़ा में हुई। बता दें कि जैसे ही मैच शुरू होने वाला था कि सभी की नजर ग्राउंड स्टाफ पर पड़ी जो बाउंड्री लाइन पर कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि मैदान पर एक सांप आ गया है।

SNAKE STOPS PLAY! There was a visitor on the field to delay the start of the match.

Follow it live – https://t.co/MrXmWO1GFo#APvVID @paytm #RanjiTrophy pic.twitter.com/1GptRSyUHq

