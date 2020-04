कोरोनावायरस के कारण दुनिया भर के खेल टूर्नामेंट रद्द या स्थगित कर दिए गए हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को ब्रेक मिल गया है। वे वीडियो बनाकर, सोशल मीडिया पर फोटो डालकर, इंस्टग्राम पर लाइव होकर और ट्विटर के जरिए फैंस के साथ जुड़ रहे हैं। इसी बीच भारतीय महिला टीम की ओपनर स्मृति मंधाना ने ट्विटर पर फैंस के सवालों के जवाब दिए। उनसे एक फैन ने पूछा कि आप लव मैरिज करेंगी और अरेंज। इस पर स्मृति ने ऐसा जवाब दिया जो किसी के समझ ही नहीं आ रहा।

मंधाना भारतीय महिला टीम की सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में शामिल हैं। मैदान पर उनका खेलने का अंदाज तो मैदान से बाहर उनका हंसमुख चेहरा और स्टाइल फैंस को पसंद आता है। मंधाना से एक यूजर ने पूछा कि उन्हें लव और अरैंज मैरिज में से किस तरह की शादी पसंद है। इस पर भारतीय ओपनर ने मजेदार रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि वे लव-रैंज्ड शादी करना पसंद करेंगी। उनके इस जवाब ने फैन को कन्फ्यूज कर दिया।



इतना ही नहीं मंधाना ने यह भी बताया कि उनके लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। दरअसल, एक फैन ने पूछा कि आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए कैसी योग्यता होनी चाहिए। इस पर मंधाना ने दो शर्त रखी। उन्होंने कहा- नंबर एक वो खूब प्यार करने वाला होना चाहिए। नंबर दो वो पहली शर्त यानी नंबर एक को मानने वाला हो।

Number 1-He should love me

Number 2-He should follow criteria number one https://t.co/OCRKESUqif

— Smriti Mandhana (@mandhana_smriti) April 3, 2020