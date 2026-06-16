भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बैटर स्मृति मंधाना ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह TIME मैगजीन की 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गई हैं। स्मृति मंधाना ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और कार्लोस अल्कारेज जैसे दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों के साथ इस खास सूची में जगह बनाई है।

इस सूची में क्रिकेट जगत से सिर्फ दो खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें स्मृति मंधाना के अलावा दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा का नाम है। स्मृति मंधाना इस सूची में शामिल इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं। टेम्बा बावुमा ने 2025 में अपनी टीम को भारत में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत दिलाई थी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) भी जिताई थी।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की गदा के साथ पोज देते हुए टेम्बा बावुमा। (फोटो सोर्स- X/@ICC)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान 29 वर्षीय स्मृति मंधाना अब दुनिया की प्रभावशाली खेल हस्तियों के इस खास समूह का हिस्सा हैं। TIME ने मंधाना की प्रोफाइल में लिखा कि मुंबई में जन्मीं बाएं हाथ की ओपनर स्मृति मंधाना घरेलू एकदिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। स्मृति मंधाना तीनों अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं।

स्मृति मंधाना सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने में संयुक्त रूप से शीर्ष पर

इसके अलावा महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में वह 17 शतकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। TIME ने लिखा कि मंधाना के लिए रिकॉर्ड लगातार बनते जा रहे हैं। वह एक कैलेंडर वर्ष में एक हजार से ज्यादा वनडे अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी हैं।

स्मृति मंधाना को हालांकि, सबसे ज्यादा गर्व उन टीम उपलब्धियों पर है, जो वह लगातार हासिल कर रही हैं। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी करते हुए 2024 और 2026 में महिला प्रीमियर लीग (WPL) का खिताब जीता। पिछले साल भारत की ICC महिला विश्व कप जीत में वह उपकप्तान थीं और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी रहीं।

2024 में स्मृति मंधाना ने महिला क्रिकेट में सभी फॉर्मेट मिलाकर एक साल में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। स्मृति मंधाना ने पिछले साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी उपलब्धि के कारण उन्हें 2025 की बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला।

टाइम 2026 की सूची में लेब्रोन जेम्स शीर्ष पर

‘टाइम’ की 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों की सूची में ऐसे खिलाड़ी, कोच, समर्थक और निवेशक शामिल हैं, जो आज के खेल को आकार दे रहे हैं। इस सूची में शीर्ष पर अमेरिकी बास्केटबॉल दिग्गज लेब्रोन जेम्स हैं।

लेब्रोन जेम्स के अलावा चीनी-अमेरिकी स्की खिलाड़ी एलीन गू, बास्केटबॉल खिलाड़ी विक्टर वेम्बान्यामा और दिग्गज गोल्फर रोरी मैक्लरॉय जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क निक्स के बास्केटबॉल खिलाड़ी जालेन ब्रनसन और FIFA अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो भी इस सूची में हैं।

LinkedIn के जिस मैसेज को समझा स्पैम, उसी ने दिलाया देश के लिए खेलने का मौका; रोबर्टो लोपेस की अनोखी कहानी

LinkedIn को आमतौर पर फुटबॉल एजेंट्स से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन रोबर्टो लोपेस की कहानी अलग है। लिंक्डइन मैसेज उनके लिए केप वर्डे की नेशनल टीम तक पहुंचने का रास्ता बन गया। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



