India Women vs Bangladesh Women, Semi Final 1, Women’s Asia Cup 2026: महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के साथ होगा और ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई में खेला जाएगा। इस मैच की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक रात 8.00 बजे से होगा और हरमनप्रीत कौर की नजर इस मैच को जीतकर फाइनल में जगह बनाने की होगी।

फाइनल में पहुंचने पर भारत की नजर

भारत ने इससे पहले अपनी सभी लीग मैच (3 मैच) जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी और भारतीय टीम ग्रुप ए की अंकतालिका में पहले नंबर पर रही थी। वहीं बांग्लादेश की टीम ने 3 लीग मैच में से 2 मैच जीते थे और ग्रुप बी की अंकतालिका में ये टीम दूसरे नंबर पर रही थी। बांग्लादेश की टीम भी कोशिश करेगी कि वो इस मैच को जीते और फाइनल में पहुंचे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये मैच काफी रोमांचक होने वाला है।

सेमीफाइनल मुकाबले में अगर भारत को बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज करनी है तो इस टीम को अपनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन का साथ मैदान पर उतरना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है इसके बारे में बात करते हैं। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत स्मृति मंधाना के साथ शैफाली वर्मा करेंगी जबकि तीसरे नंबर पर शायद एक बार फिर से प्रतिका रावल पर भरोसा जताया जाए।

भारत की प्लेइंग इलेवन में कप्तान हरमनप्रीत कौर चौथे स्थान पर होंगी जबकि भारती फुलमाला बैटिंग क्रम में 5वें स्थान पर होंगी तो वहीं ऋचा घोष विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभाने के साथ-साथ फिनिशर की भूमिका में भी नजर आएंगी। दीप्ति शर्मा बतौर ऑलराउंडर टीम में होंगी जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा के हाथों में होगी।

बांग्लादेश के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा।

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