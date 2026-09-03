महिला एशिया कप 2026 के अपने दूसरे लीग मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना हांगकांग के साथ 3 सितंबर यानी गुरुवार को भारतीय समय के मुताबिक रात 8.00 बजे से खेला जाएगा। भारत ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला लीग मैच थाइलैंड के साथ खेला था और टीम इंडिया को इस मैच में 94 रन से जीत मिली थी।

इस जीत के साथ भारत ग्रुप ए की अंकतालिका में 2 अंक के साथ पहले नंबर पर है। भारत की कोशिश होगी कि वो हांगकांग को हरा दे और 4 अंक हासिल करते हुए अगले चरण के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करे। हांगकांग के साथ मैच के बाद भारत का सामना पाकिस्तान के साथ होगा और दोनों टीमें 6 सितंबर को एक-दूसरे के आमने-सामने होंगी।

भारत की प्लेइंग इलेवन में बदलाव की संभावना कम

भारत और हांगकांग के बीच होने वाले मैच में टीम इंडिया फेवरेट मानी जा रही है और हरमनप्रीत कौर की टीम के लिए दूसरी जीत हासिल करना ज्यादू मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। भारतीय टीम का प्रदर्शन थाइलैंड के खिलाफ काफी अच्छा रहा था, लेकिन थाईलैंड की टीम ने भारतीय बल्लेबाजों को मुश्किल में जरूर डाला था। हालांकि टीम इंडिया का स्कोर 159 पहुंच गया था और फिर भारतीय गेंदबाजों ने थाइलैंड को 65 रन पर समेट दिया था।

हांगकांग के खिलाफ होने वाले मैच के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग इलेवन की बात करें तो स्मृति के साथ शैफाली ओपन करती हुई नजर आएंगी जबकि मध्यक्रम में प्रतिका, हरमनप्रीत, भारती फुलमाला, ऋचा और दीप्ति होंगी। गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा पर होगी। दूसरे मैच की प्लेइंग इलेवन में किसी तरह की बदलाव की संभावना कम ही नजर आ रही है।

हांगकांग के खिलाफ मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, भारती फुलमाली, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा।

संजू सैमसन नंबर 2, डिकॉक टॉप पर, इशान-कामरान एक साथ; T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-3 विकेटकीपर

टी20 क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-3 बल्लेबाजों में संजू सैमसन दूसरे नंबर पर हैं जबकि इशान किशन और पाकिस्तान के पूर्व बैटर कामरान अकमल लिस्ट में एक साथ इस स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)