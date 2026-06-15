भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज शानदार तरीके से किया और अपने पहले ही लीग मैच में पाकिस्तान की टीम को 64 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। भारत की इस जीत में स्मृति मंधाना की शानदार बल्लेबाजी और दिप्ती शर्मा की घातक गेंदबाजी का बड़ा योगदान रहा। स्मृति ने इस मैच में गजब की पारी खेली और वो पाकिस्तान के खिलाफ महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सबसे बड़ी पारी खेलने वाली बैटर बन गईं जबकि दिप्ती शर्मा अब महिला टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के लिए बेस्ट प्रदर्शन करने वाली बॉलर बन गईं।

स्मृति ने खेली पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी पारी

स्मृति ने इस मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 44 गेंदों पर 2 छक्के और 9 चौकों की मदद से 68 रन की शानदार पारी खेली जिसके दम पर भारत ने 170 रन बनाए। स्मृति अब महिला टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से सबसे बड़ी पारी खेलने वाली महिला बैटर बन गईं। वहीं स्मृति महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सबसे बड़ी पारी खेलने वाली ओवरऑल पांचवीं प्लेयर बन गईं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं।

महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे बड़ा स्कोर

103 रन – हरमनप्रीत कौर बनाम न्यूजीलैंड (2018)

87 रन – स्मृति मंधाना बनाम आईआरई (2023)

83 रन – स्मृति मंधाना बनाम ऑस्ट्रेलिया (2018)

77 रन – हरमनप्रीत कौर बनाम बांग्लादेश (2014)

68 रन – स्मृति मंधाना बनाम पाकिस्तान (2026)

स्मृति ने की हरमनप्रीत और मिताली की बराबरी

टी20 वर्ल्ड कप में ये स्मृति की 5वीं 50 प्लस स्कोर रही और उन्होंने हरमनप्रीत कौर और मिताली राज की बराबरी कर ली। इन दोनों ने महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए 5-5 बार 50 प्लस की पारी खेलने का कमाल किया है। स्मृति अब इन दोनों के साथ इस लिस्ट में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर आ गईं।

टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा 50 प्लस पारी खेलने वाली बैटर

5 – स्मृति मंधाना

5- हरमनप्रीत कौर

5 – मिताली राज

3-पुनम राउत

महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए बेस्ट गेंदबाजी

5/10 – दीप्ति शर्मा बनाम PAK (2026)

5/15 – रेणुका सिंह बनाम ENG (2023)

5/16 – प्रियंका रॉय बनाम PAK (2009)

4/12 – डायना डेविड बनाम SL (2010)

4/19 – पूनम यादव बनाम AUS (2020)

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