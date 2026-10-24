भारतीय महिला क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच 25 अक्टूबर यानी रविवार को खेला जाएगा। दोनों देशों के बीच ये मैच वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2.00 बजे से खेला जाएगा। भारत ने इस वनडे सीरीज का पहला मैच 9 विकेट से जीता था और अब मेजबान टीम की नजर दूसरे मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त बनाने पर होगी।

वैसे तो भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच में जीत हासिल करने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भारत एक मजबूत प्लेइंग इलेवन के साथ दूसरे वनडे मैच में मैदान पर उतरेगी। दूसरे मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन में शायद ही बदलाव किए जाएं क्योंकि पहले मैच में मैदान पर उतरी टीम ने हर डिपार्टमेंट में अच्छा प्रदर्शन किया था। यानी इस बात की संभावना है कि जो टीम पहले मैच में मैदान पर उतरी थी वही टीम शायद दूसरे मैच में भी खेलती हुई नजर आए।

स्मृति और प्रतिका होंगी ओपनर

भारत की तरफ से कप्तान स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ओपन करती फिर से नजर आ सकती हैं। प्रतिका लय में हैं और उन्होंने पहले वनडे में नाबाद शतकीय पारी खेलकर टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। प्रतिका के आने के बाद शैफाली को पहले वनडे में बैटिंग के लिए तीसरे नंबर पर भेजा गया था और उन्होंने तूफानी नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली थी। यानी शैफाली फिर से तीसरे नंबर पर हो सकती हैं। इसके बाद बैटिंग क्रम में हरमनप्रीत कौर और तेजल होंगी हालांकि इन दोनों को पहले मैच में बैटिंग का मौका ही नहीं मिल पाया था।

टीम में ऑलराउंडर के रूप में दीप्ती शर्मा होंगी जिन्होंने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए थे जबकि ऋचा घोष फिनिशर की भूमिका में होगी। स्पिनर के रूप में श्री चरणी होंगी जिन्होंने पहले वनडे मुकाबले में भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए थे तो वहीं क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, जिन्तिमणि कलिता भी गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाती हुई नजर आएंगी। हालांकि सयाली और कलिता पहले वनडे में एक भी विकेट ले पाने में सफल नहीं हो पाईं थी, लेकिन इन्हें एक और मैच में मौका दिया जा सकता है।

दूसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

स्मृति मंधाना (कप्तान), प्रतिका रावल, शैफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, तेजल हसब्निस, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), श्री चरणी, क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, जिन्तिमणि कलिता।

उन्होंने ना कॉल उठाया, ना मैसेज का जवाब दिया; अमित मिश्रा ने कोहली पर लगाया इंटरनेशनल करियर को बर्बाद करने का आरोप

अमित मिश्रा ने बताया कि बताया कि उस समय पूर्व भारतीय कप्तान ने उन्हें झूठी उम्मीदें दी थीं और उन्होंने जब उनसे बात करने की कोशिश की तब उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)