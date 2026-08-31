महिला एशिया कप 2026 के पहले तीन मैचों के बाद अगर टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स की बात करें तो भारत की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना टॉप 10 से अभी बाहर हैं और 11वें स्थान पर मौजूद हैं। हालांकि, अभी टीम इंडिया ने एक ही मुकाबला खेला है लेकिन शेफाली वर्मा टॉप 5 बैटर्स की लिस्ट में दूसरे पर पहुंच गई हैं। जबकि प्रतिका रावल इस लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं। वहीं गेंदबाजी में स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा तीसरे पर हैं तो युवा नंदनी शर्मा छठे स्थान पर मौजूद हैं। टी20 विश्व कप की स्टार श्री चरणी भी टॉप 10 में शामिल हैं।

महिला एशिया कप 2026 में रविवार को भारतीय टीम ने जीत के साथ अपना सफर शुरू किया है। भारत ने पहले मैच में थाइलैंड को 94 रनों से करारी शिकस्त दी। शेफाली वर्मा इस मुकाबले में 36 गेंद पर 64 रन बनाते हुए प्लेयर ऑफ द मैच बनीं। वहीं गेंदबाजी में नंदनी शर्मा और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट लेते हुए कमाल किया। अब टीम इंडिया अपना अगला मुकाबला 3 सितंबर को हांगकांग चीन के खिलाफ खेलेगी। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के ग्रुप ए में थाइलैंड, हांगकांग चीन और पाकिस्तान के साथ मौजूद है।

महिला एशिया कप 2026 के पहले तीन मैचों के बाद टॉप 10 बैटर्स

खिलाड़ीमैचपारियांरनऔसतस्ट्राइक रेट4s6s
नन्नापट कोंचारोएनकाई (थाइलैंड)226834.0076.4070
शेफाली वर्मा (भारत)116464.00177.7883
चमारी अट्टापट्टू (श्रीलंका)1148192.0072
नरुएमोल चाइवाइ (थाइलैंड)114343.00138.7142
कैरी चान (हांगकांग चीन)112828.00140.0040
यास्मिन दासवानी (हांगकांग चीन)112828.0068.2920
फन्निता माया (थाइलैंड)222512.5092.5920
इमेशा दुलानी (श्रीलंका)112525.00138.8950
प्रतिका रावल (भारत)112222.00122.2221
मरीना लैम्पलॉफ (हांगकांग चीन)112222.00200.0040

महिला एशिया कप 2026 के पहले तीन मैचों के बाद टॉप 10 बॉलर्स

खिलाड़ीमैचओवरगेंदेंविकेटऔसतरन4 विकेट हॉल5 विकेट हॉल
मरीना लैम्पलॉफ (हांगकांग चीन)14.02442.751110
सुलेपॉर्न लाओमी (थाइलैंड)28.048412.505000
दीप्ति शर्मा (भारत)11.1730.00000
मिथाली अयोध्या (श्रीलंका)13.52334.671400
चेतना विमुक्ति (श्रीलंका)14.02435.331600
नंदनी शर्मा (भारत)14.02436.001800
ओनिचा कामचोम्फू (थाइलैंड)27.042315.334600
एलिसन स्यू (हांगकांग चीन)14.024312.333700
श्री चरणी (भारत)13.01825.001000
कैरी चान (हांगकांग चीन)14.02429.001800

Women’s Asia Cup 2026 Points Table: भारत-थाईलैंड मैच के बाद अंकतालिका, जीत के बाद टीम इंडिया टॉप पर

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