महिला एशिया कप 2026 के पहले तीन मैचों के बाद अगर टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स की बात करें तो भारत की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना टॉप 10 से अभी बाहर हैं और 11वें स्थान पर मौजूद हैं। हालांकि, अभी टीम इंडिया ने एक ही मुकाबला खेला है लेकिन शेफाली वर्मा टॉप 5 बैटर्स की लिस्ट में दूसरे पर पहुंच गई हैं। जबकि प्रतिका रावल इस लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं। वहीं गेंदबाजी में स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा तीसरे पर हैं तो युवा नंदनी शर्मा छठे स्थान पर मौजूद हैं। टी20 विश्व कप की स्टार श्री चरणी भी टॉप 10 में शामिल हैं।
महिला एशिया कप 2026 में रविवार को भारतीय टीम ने जीत के साथ अपना सफर शुरू किया है। भारत ने पहले मैच में थाइलैंड को 94 रनों से करारी शिकस्त दी। शेफाली वर्मा इस मुकाबले में 36 गेंद पर 64 रन बनाते हुए प्लेयर ऑफ द मैच बनीं। वहीं गेंदबाजी में नंदनी शर्मा और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट लेते हुए कमाल किया। अब टीम इंडिया अपना अगला मुकाबला 3 सितंबर को हांगकांग चीन के खिलाफ खेलेगी। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के ग्रुप ए में थाइलैंड, हांगकांग चीन और पाकिस्तान के साथ मौजूद है।
महिला एशिया कप 2026 के पहले तीन मैचों के बाद टॉप 10 बैटर्स
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|4s
|6s
|नन्नापट कोंचारोएनकाई (थाइलैंड)
|2
|2
|68
|34.00
|76.40
|7
|0
|शेफाली वर्मा (भारत)
|1
|1
|64
|64.00
|177.78
|8
|3
|चमारी अट्टापट्टू (श्रीलंका)
|1
|1
|48
|—
|192.00
|7
|2
|नरुएमोल चाइवाइ (थाइलैंड)
|1
|1
|43
|43.00
|138.71
|4
|2
|कैरी चान (हांगकांग चीन)
|1
|1
|28
|28.00
|140.00
|4
|0
|यास्मिन दासवानी (हांगकांग चीन)
|1
|1
|28
|28.00
|68.29
|2
|0
|फन्निता माया (थाइलैंड)
|2
|2
|25
|12.50
|92.59
|2
|0
|इमेशा दुलानी (श्रीलंका)
|1
|1
|25
|25.00
|138.89
|5
|0
|प्रतिका रावल (भारत)
|1
|1
|22
|22.00
|122.22
|2
|1
|मरीना लैम्पलॉफ (हांगकांग चीन)
|1
|1
|22
|22.00
|200.00
|4
|0
महिला एशिया कप 2026 के पहले तीन मैचों के बाद टॉप 10 बॉलर्स
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंदें
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट हॉल
|5 विकेट हॉल
|मरीना लैम्पलॉफ (हांगकांग चीन)
|1
|4.0
|24
|4
|2.75
|11
|1
|0
|सुलेपॉर्न लाओमी (थाइलैंड)
|2
|8.0
|48
|4
|12.50
|50
|0
|0
|दीप्ति शर्मा (भारत)
|1
|1.1
|7
|3
|0.00
|0
|0
|0
|मिथाली अयोध्या (श्रीलंका)
|1
|3.5
|23
|3
|4.67
|14
|0
|0
|चेतना विमुक्ति (श्रीलंका)
|1
|4.0
|24
|3
|5.33
|16
|0
|0
|नंदनी शर्मा (भारत)
|1
|4.0
|24
|3
|6.00
|18
|0
|0
|ओनिचा कामचोम्फू (थाइलैंड)
|2
|7.0
|42
|3
|15.33
|46
|0
|0
|एलिसन स्यू (हांगकांग चीन)
|1
|4.0
|24
|3
|12.33
|37
|0
|0
|श्री चरणी (भारत)
|1
|3.0
|18
|2
|5.00
|10
|0
|0
|कैरी चान (हांगकांग चीन)
|1
|4.0
|24
|2
|9.00
|18
|0
|0
Women’s Asia Cup 2026 Points Table: भारत-थाईलैंड मैच के बाद अंकतालिका, जीत के बाद टीम इंडिया टॉप पर
महिला एशिया कप 2026 के अपने पहले ही लीग मैच में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हरा दिया और अंकातालिका में पहले स्थान पर पहुंच गया। वहीं थाईलैंड की टीम दूसरे नंबर पर खिसक गई। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर