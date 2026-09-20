भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने एशिया कप 2026 के महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ 37 रन की पारी खेली और वो महिला टी20आई क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गईं। स्मृति ने अपनी पारी के दम पर सूजी बेस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया।
सूजी का रिकॉर्ड स्मृति मंधाना ने तोड़ा
स्मृति मंधाना ने बांग्लादेश के खिलाफ 19 गेंदों पर 2 छक्के और 5 चौकों की मदद से 37 रन की शानदार पारी खेली। अपनी इस पारी के दम पर अब वो महिला टी20आई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बनीं। स्मृति मंधाना ने महिला टी20आई में अब तक खेले 178 मैचों में 4788 रन बनाए हैं और वो सूजी से आगे निकल आईं जिन्होंने 186 मैचों में 4758 रन बनाए हैं। सूजी अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गईं।
महिला टी20आई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्री कौर मौजूद हैं तो वहीं तीसरे स्थान पर श्रीलंका महिला टीम की कप्तान चमारी अट्टापट्टू हैं जिन्होंने 172 मैचों में 4282 रन बनाए हैं। पांचवें स्थान पर सोफी डिवाइन मौजूद हैं जिन्होंने 158 मैचों में 3817 रन बनाए है। चमारी ने इन सबमें सबसे ज्यादा 4 शतक लगाए हैं जबकि मंधाना ने इतने मैचों में 2 शतक लगाए हैं। (ये आंकड़े क्रिकइंफो से लिए गए हैं जो खबर लिखे जाने तक के हैं और जिनमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।
महिला टी20आई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप-5 बैटर
|प्लेयर
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|4
|6
|स्मृति मंधाना
|2013-2026
|178*
|171
|15
|4788
|124
|30.69
|3773
|126.9
|2
|36
|6
|644
|100
|सूजी बेट्स
|2007-2026
|186
|178
|13
|4758
|124*
|28.83
|4381
|108.6
|1
|28
|13
|525
|35
|हरमनप्रीत कौर
|2009-2026
|209*
|187
|45
|4313
|103
|30.37
|3891+
|110.51
|1
|18
|6
|412+
|92+
|चमारी अट्टापट्टू
|2009-2026
|172
|169
|11
|4282
|119*
|27.1
|3727
|114.89
|4
|16
|10
|558
|120
|सोफी डिवाइन
|2006-2026
|158
|154
|21
|3817
|105
|28.69
|3098
|123.2
|1
|24
|12
|353
|134
संजू सैमसन हैं इशान किशन से आगे, अभिषेक शर्मा नंबर 1; एक T20I सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 भारतीय
भारत की तरफ से एक टी20आई सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं जबकि इस सूची में संजू सैमसन, इशान किशन से आगे हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)