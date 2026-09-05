महिला एशिया कप 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपना तीसरा लीग मैच पाकिस्तान के खिलाफ 5 सितंबर को खेलेगी। इस मैच में स्मृति मंधाना के पास एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का होगा। मंधाना अगर पाकिस्तान के खिलाफ 9 रन बना लेती हैं तो वो मिताली राज से आगे निकल जाएंगी और पाकिस्तान के खिलाफ महिला टी20आई में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर बन जाएंगी।

मिताली राज टॉप पर, मंधाना हैं नंबर 2

भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले बात अगर पाकिस्तान टीम के खिलाफ महिला टी20आई में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय महिला बैटर्स की करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर मिताली राज हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 10 मैचों में 2 अर्धशतक की मदद से 315 रन बनाए थे। वहीं स्मृति मंधाना ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक खेले 11 मैचों में 2 अर्धशतक की मदद से 307 रन बनाए हैं।

इस लिस्ट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ महिला टी20आई में खेले 16 मैचों में 230 रन बनाए हैं। जबकि भारतीय महिला टीम की ओपनर शैफाली वर्मा चौथे स्थान पर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध 5 मैचों में 127 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में 5वें स्थान पर पूनम राउत मौजूद हैं जबकि जेमिमा रोड्रिग्स इस लिस्ट में 103 रन के साथ छठे स्थान पर हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ महिला T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप-10 भारतीय बैटर

मिताली राज- 315 रन

स्मृति मंधाना- 307 रन

हरमनप्रीत कौर- 230 रन

शैफाली वर्मा- 127 रन

पूनम राउत- 114 रन

जेमिमा रोड्रिग्स- 103 रन

ऋचा घोष- 91 रन

सुलक्षणा नायक- 59 रन

झूलन गोस्वामी- 55 रन

सब्भिनेनी मेघना- 46 रन

स्मृति मंधाना नंबर 1, शैफाली से आगे हरमनप्रीत कौर; T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप-10 भारतीय महिला बैटर

महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली महिला बल्लेबाजों ने स्मृति मंधाना पहले स्थान पर हैं जिन्होंने इतने छक्के लगाए हैं। दूसरे नंबर पर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)