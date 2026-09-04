स्मृति मंधाना का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक भारत के लिए शानदार प्रदर्शन रहा है और वो इस प्रारूप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर भी हैं। स्मृति मंधाना ने कई बेहतरीन रिकॉर्ड भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम कर रखे हैं और वो भारत की तरफ से क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली महिला बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर भी हैं।
स्मृति मंधाना हैं नंबर 1, शैफाली से आगे हैं हरमनप्रीत कौर
स्मृति मंधाना ने अब तक भारत के लिए कुल 173 टी20 मैच खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने सबसे ज्यादा 95 छक्के लगाए हैं जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टी20 टीम की मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर मौजूद हैं जिन्होंने क्रिकइंफो के आंकड़ों के मुताबिक अब तक खेले 204 मैचों में 89 छक्के लगाए हैं। तीसरे स्थान पर शैफाली वर्मा हैं जिन्होंने 113 मैचों में 47 छक्के लगाए हैं। भारतीय टीम की तूफानी बैटर ऋचा सिंह 90 मैचों में 46 छक्के लगाकर चौथे स्थान पर हैं।
भारत की तरफ से महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाजों में 5वें नंबर पर जेमिमा रोड्रिग्स हैं जिन्होंने 131 मैचों में 28 छक्के लगाए हैं तो वहीं छठे स्थान पर वेदा कृष्णमूर्ति 6 मैचों में 11 छक्कों के साथ मौजूद हैं। लिस्ट में 7वें स्थान पर मिताली राज, 8वें नंबर पर झूलन गोस्वामी तो वहीं 9वें स्थान पर दयालन हेमलता जबकि 10वें स्थान पर दीप्ति शर्मा मौजूद हैं।
T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप-10 भारतीय महिला बैटर
|प्लेयर
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|चौके
|छक्के
|स्मृति मंधाना
|2013-2026
|173
|167
|15
|4681
|124
|30.79
|3699
|126.54
|2
|35
|6
|632
|95
|हरमनप्रीत कौर
|2009-2026
|204
|183
|42
|4231
|103
|30
|3809+
|110.73
|1
|18
|6
|406+
|89
|शैफाली वर्मा
|2019-2026
|113
|112
|6
|2993
|81
|28.23
|2180
|137.29
|0
|19
|7
|387
|87
|ऋचा घोष
|2020-2026
|90
|76
|25
|1344
|64*
|26.35
|936
|143.58
|0
|2
|4
|155
|46
|जेमिमा रोड्रिग्स
|2018-2026
|131
|118
|22
|2824
|76
|29.41
|2373
|119
|0
|16
|6
|319
|28
|वेदा कृष्णमूर्ति
|2011-2020
|76
|63
|16
|875
|57*
|18.61
|837+
|102.27
|0
|2
|1
|82+
|11
|मिताली राज
|2006-2019
|89
|84
|21
|2364
|97*
|37.52
|2426+
|96.33
|0
|17
|5
|242+
|11
|झूलन गोस्वामी
|2006-2018
|68
|46
|9
|405
|37*
|10.94
|397+
|101.51
|0
|0
|3
|22+
|10
|दयालन हेमलता
|2018-2024
|23
|21
|4
|276
|47
|16.23
|247
|111.74
|0
|0
|1
|28
|8
|दीप्ति शर्मा
|2016-2026
|151
|98
|41
|1276
|64
|22.38
|1192
|107.04
|0
|2
|6
|116
|8
इशान नंबर 1 बनने के करीब, टूटेगा धोनी का महारिकॉर्ड; T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज
अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 10 रन बनाते ही इशान किशन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन जाएंगे। फिलहाल इस लिस्ट में धोनी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने टी20आई में बतौर विकेटकीपर 98 मैचों में कुल 1617 रन बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)