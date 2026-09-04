महिला टी20 एशिया कप 2026 के मौजूदा संस्करण में भारत की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना का जादू देखने को मिल रहा है। हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ दूसरे मुकाबले में उन्होंने 64 गेंद पर 124 रन की पारी खेली। इस पारी में भारतीय उपकप्तान ने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। उन्होंने अपनी साथी खिलाड़ी और कप्तान हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ा और अब इस टूर्नामेंट के इतिहास में भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय और दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनीं।

हालांकि, श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू और स्मृति मंधाना के बराबर रन हैं। स्मृति मंधाना ने अब तक महिला टी20 एशिया कप के 26 मैचों की 21 पारियों में 622 रन बनाए हैं। इसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं इस लिस्ट में हरमनप्रीत कौर के अलावा शेफाली वर्मा भी मौजूद हैं। टॉप 5 में चार भारतीय खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। जेमिमा रोड्रिग्स टॉप 10 में नहीं हैं लेकिन इस मामले में 294 रन के साथ वह 11वें स्थान पर हैं।

हरमनप्रीत और शेफाली इस लिस्ट में मिताली राज से भी आगे हैं। मिताली पांचवें पायदान पर हैं। जबकि टॉप 10 की इस लिस्ट में बिस्माह मरूफ, निदा डार और मुनीबा अली समेत तीन खिलाड़ी भी मौजूद हैं। बांग्लादेश की निगार सुल्ताना लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं। श्रीलंका की अट्टापट्टू के अलावा हर्षिता समराविक्रमा भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं।

T20 महिला एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप 10 बैटर्स

खिलाड़ीमैचपारियांनाबादरनउच्चतम स्कोरऔसतगेंदेंस्ट्राइक रेट100s50s0s 4s 6s
स्मृति मंधाना (भारत)2621262212432.73491126.681308114
चमारी अट्टापट्टू (श्रीलंका)23234622119*32.73516120.541207123
हरमनप्रीत कौर (भारत)272475866634.47552106.15030564
शेफाली वर्मा (भारत)131314588138.16331138.360305114
मिताली राज (भारत)1211443097*61.4244696.41031392
बिस्माह मारूफ (पाकिस्तान)232144236224.8845992.15020350
निगार सुल्ताना (बांग्लादेश)2118541762*32.0744493.91021394
हर्षिता समरविक्रमा (श्रीलंका)161413568127.3836198.61020402
निदा डार (पाकिस्तान)2618534256*26.30341100.29010213
मुनीबा अली (पाकिस्तान)151533415428.4134598.84010401

14 चौके, 7 छक्के, 64 गेंद 124 रन: स्मृति मंधाना का एशिया कप में तूफान, 5 बड़े रिकॉर्ड किए अपने नाम

स्मृति मंधाना ने हांगकांग चीन के खिलाफ 64 गेंद पर तूफानी 124 रन बनाए और रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। मिताली राज का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के अलावा उन्होंने कई अन्य बड़े रिकॉर्ड भी बनाए। देखें इस खबर में स्मृति के सभी रिकॉर्ड्स की पूरी लिस्ट। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर