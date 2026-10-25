भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान व मध्यक्रम की बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शानदार शतकीय पारी खेली और टीम के स्कोर को 300 के पार पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि दीप्ति शर्मा ने भी नाबाद 106 रन की पारी खेली और हरमनप्रीत कौर के साथ शतकीय साझेदारी भी की। भारत ने इस मैच में 50 ओवर में 6 विकेट पर 328 रन बनाए।

हरमनप्रीत कौर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक लगाया और उन्होंने महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर जगह बना ली और मिताली राज को पीछे छोड़ दिया। हालांकि भारत की तरफ से महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड स्मृति मंधाना के नाम पर दर्ज है और वो टॉप पर मौजूद हैं।

हरमनप्रीत कौर ने तोड़ा मिताली राज का रिकॉर्ड

जिम्बाब्वे के खिलाफ हरमनप्रीत कौर ने 121 गेंदों पर 126 रन की पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 15 बेहतरीन चौके भी लगाए। उनका स्ट्राइक रेट इस मैच में 104.13 का रहा। ये हरमनप्रीत कौर का वनडे में 8वां शतक था और उन्होंने मिताली राज को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने कुल 7 शतक लगाए थे। अब महिला वनडे में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में हरमनप्रीत कौर दूसरे नंबर पर आ गईं जबकि 14 शतक के साथ स्मृति मंधाना पहले स्थान पर हैं।

महिला वनडे में शतक लगाने वाली टॉप-4 भारतीय महिला बैटर

14 शतक- स्मृति मंधाना

8 शतक- हरमनप्रीत कौर

7 शतक- मिताली राज

3 शतक-पुनम राऊत

3 शतक- जेमिमा रोड्रिग्स

3 शतक- प्रतिका रावल

हरमनप्रीत कौर ने मोहिंदर अमरनाथ को पीछे छोड़ा

हरमनप्रीत कौर ने 37 साल 231 दिन की उम्र में वनडे में शतक लगाया और वो वनडे में शतक लगाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आ गईं। उन्होंने मोहिंदर अमरनाथ को पीछे छोड़ा जिन्होंने ऐसा 37 साल 185 दिन की उम्र में किया था। इस लिस्ट में रोहित शर्मा पहले नंबर पर हैं जिन्होंने ऐसा 39 साल 153 दिन किया था। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने ऐसा 38 साल 327 दिन की उम्र में किया था।

वनडे में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय

39 साल 153 दिन – रोहित शर्मा

38 साल 327 दिन – सचिन तेंदुलकर

38 साल 113 दिन – सुनील गावस्कर

37 साल 326 दिन – विराट कोहली

37 साल 231 दिन – हरमनप्रीत कौर

37 साल 185 दिन – मोहिंदर अमरनाथ

महिला वनडे में शतक लगाने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

39 साल 048 दिन – बारब बेवेगे (NZW, 1982)

38 साल 161 दिन – जैनेट ब्रिटिन (ENGW, 1997)

37 साल 289 दिन – डेलिन टेरब्लैंच (SAW, 2007)

37 साल 231 दिन – हरमनप्रीत कौर (INDW, 2026)

37 साल 091 दिन – डेबोरा हॉक्ले (NZW, 2000)

36 साल 087 दिन – सूजी बेट्स (NZW, 2023)

तिलक वर्मा ने अभिषेक को पीछे छोड़ा, ग्लेन फिलिप्स नंबर 1; भारत-न्यूजीलैंड दूसरे T20 के बाद टॉप-10 बैटर-बॉलर

भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20आई मैच के बाद ग्लेन फिलिप्स सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर आ गए जबकि संजू सैमसन तीसरे नंबर पर हैं। तिलक वर्मा ने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)