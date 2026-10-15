भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नवनियुक्त कप्तान स्मृति मंधाना अब बतौर नियमित कप्तान पहली बार भारत के लिए द्विपक्षीय सीरीज में उतरेंगी। भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच 16 अक्टूबर से तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज में स्मृति मंधाना की नजरें ऐसे कीर्तिमान पर होंगी, जिसे महिला या पुरुष क्रिकेट में कोई भी हासिल नहीं कर पाया है।

स्मृति मंधाना अभी महिला क्रिकेटर्स ही नहीं पुरुषों से भी टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में आगे हैं। बाबर आजम, जोस बटलर, रोहित शर्मा और विराट कोहली पुरुष क्रिकेट में क्रमश: सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन सभी स्मृति से पीछे हैं। वहीं स्मृति अब पांच हजार टी20 इंटरनेशनल रन पूरे करने के भी करीब हैं।

स्मृति मंधाना इतिहास रचने से 133 रन दूर

आपको बता दें कि महिला हो या पुरुष किसी भी क्रिकेट वर्ग में कोई खिलाड़ी 5 हजार टी20 इंटरनेशनल रन अब तक नहीं बना पाया है। वहीं स्मृति मंधाना यह उपलब्धि हासिल करने से महज 133 रन दूर हैं। स्मृति के नाम अब तक 179 टी20 इंटरनेशनल की 172 पारियों में 4867 रन दर्ज हैं। इसमें उनके 2 शतक और 37 अर्धशतक शामिल हैं। अगर आगामी जिम्बाब्वे सीरीज में वह 133 रन और बनाती हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेंगी।

महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप 10 बैटर

खिलाड़ी करियर मैच पारियां रन सर्वोच्च स्कोर AVG गेंदें SR 100s 50s 0s 4s 6s स्मृति मंधाना (भारत) 2013–2026 179 172 4867 124 31.00 3818 127.47 2 37 6 649 107 सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड) 2007–2026 186 178 4758 124* 28.83 4381 108.60 1 28 13 525 35 हरमनप्रीत कौर (भारत) 2009–2026 210 188 4346 103 30.18 3919+ 110.56 1 18 6 417+ 92+ चमारी अटापट्टू (श्रीलंका) 2009–2026 173 170 4311 119* 27.11 3748 115.02 4 16 10 563 120 सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड) 2006–2026 158 154 3817 105 28.69 3098 123.20 1 24 12 353 134 बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया) 2016–2026 125 119 3783 117* 41.57 2991 126.47 2 31 6 488 20 स्टेफनी टेलर (वेस्टइंडीज) 2008–2026 142 138 3740 90 35.28 3696+ 101.05 0 23 8 360+ 49+ डैनियल वायट (इंग्लैंड) 2010–2026 187 166 3671 124 24.47 2813 130.50 3 23 23 461 47 ईशा ओजा (यूएई) 2018–2026 120 118 3453 158* 34.18 2900 119.06 5 14 0 415 59 मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया) 2010–2023 132 121 3405 133* 36.61 2926 116.37 2 15 1 405 47

पुरुष टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप 10 बल्लेबाज

खिलाड़ी अवधि मैच पारियां रन सर्वोच्च स्कोर AVG गेंदें खेलीं SR 100s 50s 0s 4s 6s बाबर आजम (पाकिस्तान) 2016-2026 145 136 4596 122 38.94 3590 128.02 3 39 10 477 80 जोस बटलर (इंग्लैंड) 2011-2026 163 150 4384 131 34.79 2920 150.13 2 30 11 408 192 रोहित शर्मा (भारत) 2007-2024 159 151 4231 121* 32.05 3003 140.89 5 32 12 383 205 विराट कोहली (भारत) 2010-2024 125 117 4188 122* 48.69 3056 137.04 1 38 7 369 124 पॉल स्टर्लिंग (आयरलैंड) 2009-2026 163 160 3895 115* 26.31 2899 134.35 1 24 14 449 141 वीरनदीप सिंह (मलेशिया) 2019-2026 131 123 3644 116* 37.18 2876 126.70 1 26 8 317 146 मार्टिन गुप्टिल (न्यूजीलैंड) 2009-2022 122 118 3531 105 31.81 2602 135.70 2 20 3 309 173 मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान) 2015-2024 106 93 3414 104* 47.41 2723 125.37 1 30 5 285 95 मोहम्मद वसीम (यूएई) 2021-2026 99 99 3371 112 36.24 2233 150.96 3 26 7 282 196 सैयद अजीज (मलेशिया) 2019-2026 137 128 3291 126 30.19 2335 140.94 1 25 9 303 165

IND W vs ZIM W: स्मृति मंधाना कप्तान, शैफाली वर्मा उपकप्तान, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी शुरू करेगी टीम इंडिया; देखें शेड्यूल और स्क्वाड

भारतीय महिला टीम अब नए अंदाज में नए टूर्नामेंट की तैयारी शुरू करेगी। अब टीम की नजरें होंगी चैंपियंस ट्रॉफी पर जिसकी तैयारी जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज से नई कप्तान स्मृति मंधाना के नेतृत्व में शुरू होगी। इस सीरीज के शेड्यूल और स्क्वाड की जानकारी यहां दी गई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





