भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नवनियुक्त कप्तान स्मृति मंधाना अब बतौर नियमित कप्तान पहली बार भारत के लिए द्विपक्षीय सीरीज में उतरेंगी। भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच 16 अक्टूबर से तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज में स्मृति मंधाना की नजरें ऐसे कीर्तिमान पर होंगी, जिसे महिला या पुरुष क्रिकेट में कोई भी हासिल नहीं कर पाया है।
स्मृति मंधाना अभी महिला क्रिकेटर्स ही नहीं पुरुषों से भी टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में आगे हैं। बाबर आजम, जोस बटलर, रोहित शर्मा और विराट कोहली पुरुष क्रिकेट में क्रमश: सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन सभी स्मृति से पीछे हैं। वहीं स्मृति अब पांच हजार टी20 इंटरनेशनल रन पूरे करने के भी करीब हैं।
स्मृति मंधाना इतिहास रचने से 133 रन दूर
आपको बता दें कि महिला हो या पुरुष किसी भी क्रिकेट वर्ग में कोई खिलाड़ी 5 हजार टी20 इंटरनेशनल रन अब तक नहीं बना पाया है। वहीं स्मृति मंधाना यह उपलब्धि हासिल करने से महज 133 रन दूर हैं। स्मृति के नाम अब तक 179 टी20 इंटरनेशनल की 172 पारियों में 4867 रन दर्ज हैं। इसमें उनके 2 शतक और 37 अर्धशतक शामिल हैं। अगर आगामी जिम्बाब्वे सीरीज में वह 133 रन और बनाती हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेंगी।
महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप 10 बैटर
|खिलाड़ी
|करियर
|मैच
|पारियां
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|AVG
|गेंदें
|SR
|100s
|50s
|0s
|4s
|6s
|स्मृति मंधाना (भारत)
|2013–2026
|179
|172
|4867
|124
|31.00
|3818
|127.47
|2
|37
|6
|649
|107
|सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड)
|2007–2026
|186
|178
|4758
|124*
|28.83
|4381
|108.60
|1
|28
|13
|525
|35
|हरमनप्रीत कौर (भारत)
|2009–2026
|210
|188
|4346
|103
|30.18
|3919+
|110.56
|1
|18
|6
|417+
|92+
|चमारी अटापट्टू (श्रीलंका)
|2009–2026
|173
|170
|4311
|119*
|27.11
|3748
|115.02
|4
|16
|10
|563
|120
|सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड)
|2006–2026
|158
|154
|3817
|105
|28.69
|3098
|123.20
|1
|24
|12
|353
|134
|बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया)
|2016–2026
|125
|119
|3783
|117*
|41.57
|2991
|126.47
|2
|31
|6
|488
|20
|स्टेफनी टेलर (वेस्टइंडीज)
|2008–2026
|142
|138
|3740
|90
|35.28
|3696+
|101.05
|0
|23
|8
|360+
|49+
|डैनियल वायट (इंग्लैंड)
|2010–2026
|187
|166
|3671
|124
|24.47
|2813
|130.50
|3
|23
|23
|461
|47
|ईशा ओजा (यूएई)
|2018–2026
|120
|118
|3453
|158*
|34.18
|2900
|119.06
|5
|14
|0
|415
|59
|मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया)
|2010–2023
|132
|121
|3405
|133*
|36.61
|2926
|116.37
|2
|15
|1
|405
|47
पुरुष टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप 10 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|अवधि
|मैच
|पारियां
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|AVG
|गेंदें खेलीं
|SR
|100s
|50s
|0s
|4s
|6s
|बाबर आजम (पाकिस्तान)
|2016-2026
|145
|136
|4596
|122
|38.94
|3590
|128.02
|3
|39
|10
|477
|80
|जोस बटलर (इंग्लैंड)
|2011-2026
|163
|150
|4384
|131
|34.79
|2920
|150.13
|2
|30
|11
|408
|192
|रोहित शर्मा (भारत)
|2007-2024
|159
|151
|4231
|121*
|32.05
|3003
|140.89
|5
|32
|12
|383
|205
|विराट कोहली (भारत)
|2010-2024
|125
|117
|4188
|122*
|48.69
|3056
|137.04
|1
|38
|7
|369
|124
|पॉल स्टर्लिंग (आयरलैंड)
|2009-2026
|163
|160
|3895
|115*
|26.31
|2899
|134.35
|1
|24
|14
|449
|141
|वीरनदीप सिंह (मलेशिया)
|2019-2026
|131
|123
|3644
|116*
|37.18
|2876
|126.70
|1
|26
|8
|317
|146
|मार्टिन गुप्टिल (न्यूजीलैंड)
|2009-2022
|122
|118
|3531
|105
|31.81
|2602
|135.70
|2
|20
|3
|309
|173
|मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान)
|2015-2024
|106
|93
|3414
|104*
|47.41
|2723
|125.37
|1
|30
|5
|285
|95
|मोहम्मद वसीम (यूएई)
|2021-2026
|99
|99
|3371
|112
|36.24
|2233
|150.96
|3
|26
|7
|282
|196
|सैयद अजीज (मलेशिया)
|2019-2026
|137
|128
|3291
|126
|30.19
|2335
|140.94
|1
|25
|9
|303
|165
IND W vs ZIM W: स्मृति मंधाना कप्तान, शैफाली वर्मा उपकप्तान, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी शुरू करेगी टीम इंडिया; देखें शेड्यूल और स्क्वाड
भारतीय महिला टीम अब नए अंदाज में नए टूर्नामेंट की तैयारी शुरू करेगी। अब टीम की नजरें होंगी चैंपियंस ट्रॉफी पर जिसकी तैयारी जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज से नई कप्तान स्मृति मंधाना के नेतृत्व में शुरू होगी। इस सीरीज के शेड्यूल और स्क्वाड की जानकारी यहां दी गई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर