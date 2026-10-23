जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय महिला टीम की कप्तान स्मृति मंधाना अपने अर्धशतक से चूक गईं जबकि उनके साथ इस मैच में ओपन करने आईं प्रतिका रावल ने शानदार अर्धशतक लगाया। इस मैच में मंधाना और शैफाली ने नहीं बल्कि मंधना और प्रतिका ने भारत के लिए पारी की शुरुआत की। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए इस मैच में अर्धशतकीय साझेदारी हुई और भारत को अच्छी शुरुआत मिली।

अर्धशतक से चूकीं स्मृति मंधाना

जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय महिला वनडे टीम की कप्तान स्मृति मंधाना ने 34 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 32 रन की पारी खेली और वो अर्धशतक के करीब आकर आउट हो गईं। मंधाना ने पहले विकेट के लिए प्रतिका रावल के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए 93 गेंदों पर 94 रन बनाए और टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत देते हुए टीम को जीत की राह पर ला दिया। भारत को इस मैच में जीत के लिए 198 रन का लक्ष्य मिला था।

प्रतिका ने लगाया अर्धशतक

प्रतिका रावल की भारतीय वनडे टीम में छह महीने के बाद वापसी हुई और उन्होंने जोरदार पारी खेली। खबर लिखे जाने तक प्रतिका ने 63 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 64 रन बना लिए थे और उन्होंने अपना अर्धशतक 54 गेंदों पर चौके के साथ पूरा किया। ये प्रतिका के वनडे क्रिकेट करियर का 9वां अर्धशतक रहा। प्रतिका ने इस मुकाबले से पहले भारत के लिए छह महीने पहले यानी एक मार्च 2026 को होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे मैच खेला था और इस मैच में 27 रन बनाए थे। इसके बाद से वो टीम इंडिया से बाहर चल रही थीं और फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के जरिए उनकी टीम में वापसी हुई।

आपको बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम ने 49.5 ओवर में 197 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 198 रन का टारगेट दिया। इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन भारत की गेंदबाजी शानदार रही और ये टीम 200 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। भारत के लिए इस मैच में श्रीचरणी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए थे जबकि क्रांति गौड़ ने 3 विकेट झटके थे।

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा शफीकुल्लाह का वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20I में सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले टॉप-4 बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में दूसरी पारी की छठी गेंद पर पहली बार क्रीज पर आए। ये उनकी इस पारी की पहली ही गेंद थी और उन्होंने मैच हेनरी की गेंद पर शानदार छक्का लगा दिया यानी उन्होंने अपनी पारी की पहली ही गेंद पर छक्का इस मैच में लगाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)