भारत-न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टी-20 सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया की महिला और पुरुष दोनों ही टीमों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि इस मैच में भी महिला टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के बल्ले से एक धमाकेदार पारी देखने को मिली, और वो टी-20 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर भी बनीं, लेकिन न्यूजीलैंड ने 23 रनों से इस मैच को जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। वहीं पुरुष टीम को भी 80 रनों से मैच गंवाना पड़ा। मंधाना इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में हैं, इसके चलते उन्होंने चहल टीवी पर अपना डेब्यू भी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर उनकी बल्लेबाजी के पीछे कौन है।

मंधाना ने इस मैच में महज 24 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, इस पारी के बाद उनका डेब्यू चगल टीवी पर हुआ। जहां चहल ने जब मंधाना से पूछा कि आखिर आपकी बल्लेबाजी किसकी प्रेरणा है तो उन्होंने मजेदार अंदाज में जवाब देते हुए बताया कि दरअसल मैं आपकी यानी कि चहल की बल्लेबाजी से काफी प्रभावित हूं। आपने जिस अंदाज में हेमिल्टन में बल्लेबाजी की वो वाकई मेरे लिए शानदार है। बता दें कि चहल ने हेमिल्टन में 18 रनों की पारी खेली थी और पूरी टीम 92 के स्कोर पर सिमट गई थी।

World No 1 batter makes her debut on Chahal TV@mandhana_smriti has been taking her batting inspiration from this leg spinner . Find out who it is in this fun segment of @yuzi_chahal TV – by @RajalArora

Full video https://t.co/ND9xz7OUgR #ChahalTV pic.twitter.com/fLHBysiltm

— BCCI (@BCCI) February 7, 2019