भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने आईसीसी द्वारा जारी ताजा टी-20 महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप-3 में अपनी जगह बना ली है। 716 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ मंधाना नंबर तीन पर पहुंच गई हैं। उनके अलावा शेफाली वर्मा 759 अंकों के साथ नंबर एक पर बरकरार हैं।

वहीं एकदिवसीय रैंकिंग में मिताली राज ने एक बार फिर नंबर एक स्थान कब्जा लिया है। मिताली के 762 रेटिंग प्वाइंट हैं और 701 अंकों के साथ स्मृति मंधाना 9वें पायदान पर काबिज हैं।

हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भारत की महिला सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने टॉप -3 बल्लेबाजों की रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है।

@M_Raj03 has regained her position as the No.1 batter on the @MRFWorldwide ICC Women’s ODI Player Rankings. Full list: https://t.co/jxTLqOK1gm pic.twitter.com/oAHUTu4eRY — ICC (@ICC) July 20, 2021

India opener @mandhana_smriti breaks into the top 3 of the @MRFWorldwide ICC Women’s T20I Player Rankings for batting Full list: https://t.co/7mJqEu4Hxr pic.twitter.com/iYBDLcLFj0 — ICC (@ICC) July 20, 2021



मंधाना ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज में 119 रन बनाए थे जिसमें एक शानदार 70 रनों की पारी भी शामिल थी। वहीं वनडे सीरीज की बात करें तो मिताली राज ने शानदार तीन लगातार अर्द्धशतक जड़े थे। भारतीय महिला टीम की वनडे कप्तान ने सीरीज में 206 रन बनाए थे।

टी-20 गेंदबाजों की रैंकिंग में दो भारतीय महिला क्रिकेटर शामिल

अब अगर टी-20 महिला गेंदबाजों की रैंकिंग की बात करें तो टॉप 10 में दो भारतीय शामिल हैं। इस सूचि में पहले स्थान पर इंग्लैंड की सोफी एकक्लेस्टोन काबिज हैं। वहीं छठे स्थान पर भारतीय ऑलराउंडर दीप्ती शर्मा और आठवें स्थान पर गेंदबाज पूनम यादव हैं।

A big boost for England’s @KBrunt26 who has jumped four spots on the @MRFWorldwide ICC Women’s T20I Player Rankings for bowling. Full list: https://t.co/Swdtryl2Fh pic.twitter.com/DgHkwicZoD — ICC (@ICC) July 20, 2021



गौरतलब है हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना इंग्लैंड दौरा पूरा किया है। इस दौरे पर एकमात्र चार दिवसीय टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। इसके बाद वनडे और टी-20 सीरीज में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। दोनों सीरीज भारतीय टीम ने 2-1,2-1 से गंवाई जरूर थीं लेकिन इस दौरे पर भारतीय टीम के लिए कई सकारात्मक पहलू भी निकल कर आए थे।

स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने टी-20 में शानदार बल्लेबाजी की थी तो गेंदबाजी में दीप्ती शर्मा, शिखा पांडे ने अच्छा प्रदर्शन किया था। टेस्ट मैच में स्नेहा राणा और तानिया भाटिया ने मैच को जिस तरह से बचाया वो काबिल-ए-तारीफ था। इसके अलावा वनडे सीरीज में कप्ताना मिताली राज के लगातार तीन अर्द्धशतक। इन सभी प्रदर्शनों से निश्चित ही टीम को पॉजिटिविटी मिली होगी।