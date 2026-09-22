भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान और स्टार बैटर स्मृति मंधाना ने एक बार फिर खुद को बड़ी मैच की खिलाड़ी साबित किया। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एशियन गेम्स 2026 के फाइनल (गोल्ड मेडल मैच) में बेहतरीन अर्धशतक जड़ा। उन्होंने इस पारी में अपना 37वां टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाया। स्मृति ने पारी में 13 रन बनाते ही एक खास मुकाम भी महिला क्रिकेट में हासिल कर लिया है।

हाल ही में स्मृति मंधाना ने मिताली राज को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा महिला इंटरनेशनल रन का रिकॉर्ड बनाया था। अब वह 11 हजार रन महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे कर चुकी हैं। वह महिला क्रिकेट में यह मुकाम हासिल करने वाली पहली खिलाड़ी बनी हैं। उन्होंने अपने 308वें इंटरनेशनल मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। वहीं उन्होंने अपनी साथी ओपनर शैफाली वर्मा के साथ भी तीन बड़े रिकॉर्ड बनाए।

महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप 5 खिलाड़ी

स्मृति मंधाना (भारत): 11060* रन

11060* रन मिताली राज (भारत): 10868 रन

10868 रन सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड): 10740 रन

10740 रन शार्लेट एडवर्ड्स (इंग्लैंड): 10273 रन

10273 रन स्टेफनी टेलर (वेस्टइंडीज): 10005 रन

𝑯𝑨𝑳𝑳 𝑶𝑭 𝑭(𝑹)𝑨𝑴𝑬(𝑺). 🫡❤️‍🔥



Centuries, records, milestones and iconic moments that we will never forget. 1️⃣1️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ international runs for the Queen and her legend continues to grow. 👸#PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/ZTENnyYFvV — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) September 22, 2026

स्मृति-शैफाली की जोड़ी ने रचा इतिहास

स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा की जोड़ी पहले से ही महिला टी20 इंटरनेशनल में एकसाथ सबसे ज्यादा पार्टनरशिप रन बनाने वाली जोड़ी थी। इस मैच में दोनों ने एकसाथ 4 हजार रनों की पार्टनरशिप की। दुनिया में किसी भी विकेट के लिए टी20 इंटरनेशनल में ऐसा करने वाली यह पहली जोड़ी बनी। शैफाली वर्मा ने इस पारी में 29 गेंद पर 48 रन बनाए और 3 चौके व 3 छक्के जड़े। स्मृति मंधाना ने 44 गेंद पर 79 रन की पारी खेली जिसमें 5 चौके व 7 छक्के शामिल थे।

महिला टी20 इंटरनेशनल में किसी भी विकेट के लिए एकसाथ सबसे ज्यादा रन

4000 रन: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा (IND-W)

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा (IND-W) 2949 रन: ईशा ओजा, तीर्था सतीश (UAE-W)

ईशा ओजा, तीर्था सतीश (UAE-W) 2720 रन: एलिसा हीली, बेथ मूनी (AUS-W)

एलिसा हीली, बेथ मूनी (AUS-W) 2556 रन: सूजी बेट्स, सोफी डिवाइन (NZ-W)

भारत की फाइनल में ताबड़तोड़ शुरुआत

शैफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने एशियन गेम्स 2026 की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में बेहतरीन शुरुआत की। दोनों ने 10 ओवर में भारत का स्कोर 99 तक पहुंचा दिया था। हालांकि, 100 रन की पार्टनरशिप दोनों नहीं कर पाईं लेकिन भारत को इस गोल्ड मेडल मैच में बेहतरीन शुरुआत दिलाई।

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