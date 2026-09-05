महिला एशिया कप 2026 के तीसरे लीग मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के साथ होगा तो इस मुकाबले में स्मृति मंधाना के पास इतिहास रचने का शानदार मौका होगा। स्मृति मंधाना इस वक्त महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं और वो अब सूजी बेट्स को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर कब्जा कर सकती हैं।

स्मृति मंधाना नंबर 1 बनने के करीब

पाकिस्तान के खिलाफ अगर स्मृति मंधाना 78 रन बनाने में कामयाब हो जाती हैं तो वो महिला टी20आई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर बन जाएंगी और सूजी बेट्स का रिकॉर्ड टूट जाएगा। अभी सूजी बेट्स 178 मैचों में 28.83 के औसत से 4758 रन बनाकर इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। वहीं स्मृति मंधाना ने 167 मैचों में 30.79 के औसत से 4681 रन बनाए हैं। गुरुवार को एशिया कप के दूसरे ग्रुप-स्टेज मैच में हांगकांग के खिलाफ 124 रनों की जबरदस्त पारी खेलने के बाद स्मृति मंधाना, सूजी बेट्स के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गईं थीं। हालांकि मंधाना महिला टी20आई में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर हैं।

महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली टॉप-5 बल्लेबाज

सुजी बेट्स: 4758 रन

स्मृति मंधाना: 4681 रन

हरमनप्रीत कौर: 4231 रन

चमारी अट्टापट्टू: 4094 रन

सोफी डिवाइन: 3817 रन

स्मृति ने टेस्ट क्रिकेट में बनाए हैं 788 रन

स्मृति मंधाना महिला टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से संध्या अग्रवालसे बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं। उन्होंने 9 मैचों में 52.53 के शानदार औसत से 788 रन बनाए हैं। मंधाना महिला वनडे में भी मिताली राज के बाद भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं। उन्होंने 120 मैचों में 47.88 के औसत से 5411 रन बनाए हैं। वहीं एशिया कप 2026 के दौरान गुरुवार को मंधाना ने मिताली को पीछे छोड़ते हुए महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी का मुकाम हासिल किया था।

स्मृति मंधाना नंबर 1, शैफाली से आगे हरमनप्रीत कौर; T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप-10 भारतीय महिला बैटर

महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली महिला बल्लेबाजों ने स्मृति मंधाना पहले स्थान पर हैं जिन्होंने इतने छक्के लगाए हैं। दूसरे नंबर पर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)