महिला एशिया कप 2026 में स्मृति मंधाना जब पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेंगी तब उनकी निगाहें रोहित शर्मा के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने पर लगी होगी। पाकिस्तान के खिलाफ अगर स्मृति मंधाना ने 50 प्लस का स्कोर बना दिया तो वो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा बार 50 प्लस स्कोर बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में रोहित शर्मा से आगे आ जाएंगी।

मंधाना के पास रोहित से आगे निकलने का मौका

टी20आई में सबसे ज्यादा बार 50 प्लस पारी खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में स्मृति मंधाना और रोहित शर्मा फिलहाल दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से मौजूद हैं। रोहित ने भी टी20आई में 37 बार 50 प्लस पारी खेली थी जबकि स्मृति मंधाना भी ये कमाल 37 बार ही कर चुकी हैं। अब वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जैसे ही 50 का आंकड़ा पार कर लेंगी वो रोहित शर्मा से आगे निकल जाएंगी और दूसरे स्थान पर बनी रहेंगी जबकि रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर खिसक जाएंगे।

टी20आई में सबसे ज्यादा बार 50 प्लस पारी खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले नंबर पर विराट कोहली मौजूद हैं जिन्होंने ऐसा 39 बार किया था। फिलहाल लिस्ट में तीसरे नंबर पर पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं जिन्होंने 29 बार टी20आई में 50 प्लस पारी खेली थी जबकि केएल राहुल ने ऐसा 24 बार किया था और वो चौथे नंबर पर हैं। इस लिस्ट में हरमनप्रीत कौर और शैफाली वर्मा संयुक्त रूप से 5वें नंबर पर हैं और दोनों ने टी20आई में ऐसा 19-19 बार किया था। इस सूची में छठे नंबर पर मिताली राज हैं जबकि सातवें स्थान पर जेमिमा रोड्रिग्स मौजूद हैं। वहीं अभिषेक शर्मा और इशान किशन एक साथ 8वें नंबर पर हैं।

T20I में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले टॉप-8 भारतीय

39 – विराट कोहली (117)

37 – रोहित शर्मा (151)

37- स्मृति मंधाना (167)

29- सूर्यकुमार यादव (107)

24 – केएल राहुल (68)

19 – हरमनप्रीत कौर (183)

19 – शैफाली वर्मा (112)

17- मिताली राज (84)

16 – जेमिमा रोड्रिग्स (118)

13 – अभिषेक शर्मा (55)

13- इशान किशन (55)

स्मृति मंधाना नंबर 1, शैफाली से आगे हरमनप्रीत कौर; T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप-10 भारतीय महिला बैटर

महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली महिला बल्लेबाजों ने स्मृति मंधाना पहले स्थान पर हैं जिन्होंने इतने छक्के लगाए हैं। दूसरे नंबर पर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)