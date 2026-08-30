महिला एशिया कप 2026 के पहले लीग मैच में भारत की ओपनर बैटर स्मृति मंधाना ने 19 रन की पारी खेली और वो महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सूजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया। भारत ने इस मैच में 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए जिसमें शैफाली वर्मा ने 64 रन की अर्धशतकीय पारी खेली।

स्मृति मंधाना ने तोड़ा सूजी बेट्स का रिकॉर्ड

स्मृति मंधाना ने थाईलैंड के खिलाफ 19 रन की पारी खेली और महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गईं। स्मृति मंधाना ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 10756 रन बनाए हैं और उन्होंने सूजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने कुल 10740 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर मिताली राज हैं जिन्होंने 10868 रन बनाए थे और स्मृति मंधाना उनके इस रिकॉर्ड को भी तोड़ने के काफी करीब पहुंच चुकी हैं।

महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

10868 रन- मिताली राज

10756 रन- स्मृति मंधाना

10740 रन- सूजी बेट्स

10273 रन- शार्लेट एडवर्ड्स

10007 रन- स्टेफनी टेलर

थाईलैंड के खिलाफ भारत की पारी

थाईलैंड के खिलाफ मैच में तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आईं प्रतिका रावल ने 18 गेंदों पर 22 रन की पारी खेली। शैफाली वर्मा ने अपना अर्धशतक 26 गेंदों पर पूरा किया और 64 रन बनाकर आउट हो गईं। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपना विकेट 5 रन पर गंवा दिया। ऋचा शर्मा खाता भी नहीं खोल पाईं। दीप्ती 5 रन बनाकर आउट हो गईं। प्रेमा रावत 6 रन जबकि नंदिनी एक रन पर आउट हुईं जबकि क्रांति गौड़ 15 रन बनाकर नाबाद रहीं। थाईलैंड के लिए सुलीपोर्न लाओमी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए।

यशस्वी हैं धवन से आगे, गांगुली नंबर 1, पंत से ऊपर जडेजा; टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बाएं हाथ के टॉप-10 भारतीय बैटर

टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बाएं हाथ के बल्लेबाजों की लिस्ट में गांगुली पहले नंबर पर हैं जबकि यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत से आगे हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)