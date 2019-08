स्मृति मंधाना और राशेल प्राइस्ट के धुआंधार पारियों के दम पर वुमन्स क्रिकेट सुपर लीग 2019 में गुरुवार रात वेस्टर्न स्टोर्म ने यार्कशायर डायमंड्स को 9 विकेट के बड़े अंतर से हरा दिया। वेस्टर्न स्टोर्म की कप्तान हीथर नाइट ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया।

यार्कशायर डायमंड्स ने यार्कशायर क्रिकेट क्लब पर खेले गए इस मैच में होली अर्मिटेज (56 गेंद 58 रन) और जेमिमा रोड्रिग्ज (22 गेंद, 28 रन) के दम पर 20 ओवर में 9 विकेट पर 151 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टर्न स्टोर्म ने 14.5 ओवर में 1 विकेट पर 152 रन बनाकर मैच जीत लिया।

वेस्टर्न स्टोर्म की ओर से स्मृति मंधाना ने 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 47 गेंद पर 70 रन बनाए। वे जब आउट हुईं तब वेस्टर्न स्टोर्म को 25 गेंद पर 19 रन बनाने थे और उसके नौ बल्लेबाज आउट होना बाकी थे। भारत की इस ओपनर ने 29 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया था।

मंधाना के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज राशेल प्राइस्ट ने 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 43 गेंद पर 72 रन की पारी खेली। उन्होंने छक्का मारकर टीम को जीत दिलाई। वे प्लेयर ऑफ द मैच भी चुनी गईं। बल्लेबाजी में जलवा दिखाने से पहले प्राइस्ट ने यार्कशायर डायमंड्स की 6 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने में अहम योगदान दिया।

यार्कशायर डायमंड्स की 5 बल्लेबाज रन आउट हुईं। इन सभी को साथी खिलाड़ियों की मदद से प्राइस्ट ने ही रन आउट किया। प्राइस्ट ने यार्कशायर डायमंड्स की कप्तान लॉरेन विनफील्ड सोनिया ओडेड्रा की गेंद पर स्टम्प भी किया। वेस्टर्न स्टोर्म की ओर से क्लेयर निकोलस, फ्रेया डेविस, अन्या श्रबसोल और सोनिया ओडेड्रा ने 1-1 विकेट लिए।

न्यूजीलैंड की राशेल प्राइस्ट वुमन्स वनडे क्रिकेट में हाइएस्ट स्कोर बनाने वालीं विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। उन्होंने 7 नवंबर 2015 को लिंकोलन में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के खिलाफ 157 रन की पारी खेली थी, जो कि महिला एकदिवसीय मैचों में किसी बल्लेबाज का सर्वोच्च स्कोर है।

इस जीत के बाद वेस्टर्न स्टोर्म के 5 मैच में 22 अंक हो गए हैं। वह अंक तालिका में शीर्ष पर बरकरार है। उसने अपने सभी मुकाबले जीते हैं। उसे अभी 5 मैच और खेलने हैं। दूसरे नंबर पर सदर्न वाइपर्स है। उसके 5 मैच में 12 अंक हैं। तीसरे नंबर पर सरे स्टार्स है। उसके 4 मैच में 11 अंक हैं।

2 overs gone!!

We are currently 31/0 after a crazy two overs against @YorksDiamonds

Mandhana 18* & Priest 6* are at the crease for Storm.

Take a look at Smriti power hitting!!#StormTroopers pic.twitter.com/wZWS9dfLrG

— Western Storm (@WesternStormKSL) August 15, 2019