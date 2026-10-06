स्मृति मंधाना को मंगलवार को हरमनप्रीत कौर के कप्तानी पद से हटने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया। हरमनप्रीत ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कप्तानी छोड़ने के अपने फैसले की जानकारी दी थी। इसके बाद गुवाहाटी में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया, महिला टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार और चयन समिति की बैठक में मंधाना नजर आई थीं।

अब स्मृति मंधाना को आधिकारिक तौर पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान नियुक्त कर दिया गया है। बीसीसीआई ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा, “भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान नियुक्त करता है।”

बोर्ड ने कहा, ” स्मृति पिछले कई वर्षों से भारतीय महिला क्रिकेट की प्रमुख खिलाड़ियों में रही हैं और तीनों प्रारूपों में टीम की प्रगति में उनकी अहम भूमिका रही है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का लंबा अनुभव रखने वाली स्मृति ने घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी अपनी नेतृत्व क्षमता साबित की है। उन्होंने हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 2024 और 2026 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब दिलाया था।”

बीसीसीआई ने कहा, ” स्मृति 2013 से भारतीय टीम का हिस्सा हैं और उनके पास कप्तानी के लिए पर्याप्त अनुभव है। अब वह टीम की कमान संभालते हुए भारतीय महिला क्रिकेट के नये दौर में टीम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी निभाएंगी।”

A dawn of a new era ✨



Smriti Mandhana takes charge as the Captain of the Indian Women's cricket team 🇮🇳



Go well, Captain 🫡



More details ▶️ https://t.co/tbLb4jOiCn#TeamIndia | @mandhana_smriti pic.twitter.com/27AxmrUhKt — BCCI (@BCCI) October 6, 2026

हरमनप्रीत कौर ने लिया कप्तानी छोड़ने का फैसला

हरमनप्रीत कौर की अगुआई में हाल ही में भारतीय टीम एशिया कप और एशियन गेम्स में चैंपियन बनी थी। हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप में उसे हार का सामना करना पड़ा था। 2025 में घरेलू सरजमीं पर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीती थी। उन्होंने सोमवार को हुई रिव्यू मीटिंग के बाद मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सभी फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया।

हरमन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘आज, मैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सभी फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ रही हूं। यह फैसला आसान नहीं है। इसमें बरसों की यादें, भावनाएं, त्याग और ऐसे पल शामिल हैं जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे।’

1 वर्ल्ड कप, 2 गोल्ड और 4 एशिया कप, उपलब्धियों भरा रहा ‘कप्तान हरमनप्रीत कौर’ का कार्यकाल

37 साल की हरमनप्रीत कौर ने तीनों फॉर्मेट में मिलाकर 211 मैचों में भारत की कप्तानी की। उनकी कप्तानी में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल कीं, जिनमें 2025 वर्ल्ड कप का खिताब प्रमुख है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





