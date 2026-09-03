स्मृति मंधाना ने महिला एशिया कप 2026 में हांगकांग चीन के खिलाफ 64 गेंद पर 124 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। उन्होंने इसी के साथ कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। उन्होंने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए मिताली राज को पीछे छोड़ा। उन्होंने मिताली के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर के रिकॉर्ड की भी बराबरी की। वहीं कई अन्य बड़े रिकॉर्ड भी स्मृति ने इस पारी में अपने नाम कर लिए।

स्मृति मंधाना ने इस पारी में 14 चौके और 7 छक्के लगाए। एशिया कप में वह सबसे बड़ी पारी खेलने वाली बैटर बनीं। वहीं भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के भी अब स्मृति के नाम हो गए। इसके अलावा उन्होंने महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का भी मुकाम हासिल कर लिया। अब एक-एक करके जानते हैं उनके सभी पांच बड़े रिकॉर्ड के बारे में:-

1- स्मृति मंधाना T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी

स्मृति मंधाना ने इस पारी में 7 छक्के लगाते हुए टी20 इंटरनेशनल में 95 छक्के पूरे किए। वह अब भारत के लिए इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली खिलाड़ी बनीं। उनसे पहले 89 छक्कों के साथ हरमनप्रीत कौर नंबर 1 पर थीं।

2- महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

18 : स्मृति मंधाना

स्मृति मंधाना 17 : मेग लैनिंग

मेग लैनिंग 17 : लॉरा वोल्वार्ट

लॉरा वोल्वार्ट 15 : हैले मैथ्यूज

हैले मैथ्यूज 14 : सूजी बेट्स

सूजी बेट्स 14 : टैमी ब्यूमोंट

3- महिला T20I में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार 500+ रन

4 : स्मृति मंधाना (2018, 2022, 2024, 2026)

स्मृति मंधाना (2018, 2022, 2024, 2026) 3 : चमारी अट्टापट्टू (2022, 2024, 2026)

चमारी अट्टापट्टू (2022, 2024, 2026) 3 : लॉरा वोल्वार्ट (2023, 2024, 2026)

लॉरा वोल्वार्ट (2023, 2024, 2026) 3 : ईशा ओजा (2022, 2024, 2025)

ईशा ओजा (2022, 2024, 2025) 3 : शेफाली वर्मा (2022, 2024, 2026)

4- महिला टी20 इंटरनेशनल में दो शतक लगाने वाली अकेली भारतीय

112 रन: स्मृति मंधाना vs इंग्लैंड, ट्रेंट ब्रिज, 2025

स्मृति मंधाना vs इंग्लैंड, ट्रेंट ब्रिज, 2025 103 रन: हरमनप्रीत कौर vs न्यूजीलैंड, टी20 वर्ल्ड कप 2018

हरमनप्रीत कौर vs न्यूजीलैंड, टी20 वर्ल्ड कप 2018 100* रन: स्मृति मंधाना vs हांगकांग चीन, दुबई, 2026

5- महिला टी20 इंटरनेशनल की एक पारी में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के

8 : हरमनप्रीत कौर vs न्यूजीलैंड, 2018

हरमनप्रीत कौर vs न्यूजीलैंड, 2018 7 : स्मृति मंधाना vs हांगकांग, दुबई, 2026

स्मृति मंधाना vs हांगकांग, दुबई, 2026 5 : हरमनप्रीत कौर vs श्रीलंका, कटुनायके, 2018

हरमनप्रीत कौर vs श्रीलंका, कटुनायके, 2018 5 : शेफाली वर्मा vs साउथ अफ्रीका, लखनऊ, 2021

शेफाली वर्मा vs साउथ अफ्रीका, लखनऊ, 2021 5 : शेफाली वर्मा vs मलेशिया, हांगझाउ, 2023

शेफाली वर्मा vs मलेशिया, हांगझाउ, 2023 5 : ऋचा घोष vs वेस्टइंडीज, मुंबई DYP, 2024

Mithali Raj set the bar, Smriti Mandhana just raised it. 💯🔥



And fittingly, Mithali was on the mic to call the moment. 🎙️



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IND W vs HKC W: स्मृति मंधाना ने शतक ठोक रचा इतिहास, मिताली राज का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा

स्मृति मंधाना ने महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रनों का मिताली राज का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महिला एशिया कप 2026 के दूसरे मैच में हांगकांग चीन के खिलाफ उन्होंने 64 गेंद पर 124 रन की पारी खेली। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





