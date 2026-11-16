आईपीएल 2026 के दौरान पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर से परेशान रहे वरुण चक्रवर्ती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के बाद अब उनके दाएं हाथ में चोट लग गई है। इसके कारण वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2026 में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेल पाए। वरुण चक्रवर्ती की गैरमौजूदगी से तमिलनाडु के गेंदबाजी आक्रमण का संतुलन भी प्रभावित हुआ।

इंदौर के होलकर स्टेडियम में सोमवार 16 नवंबर 2026 को खेले गए एलीट ग्रुप बी में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ मैच में तमिलनाडु को 6 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा। जम्मू-कश्मीर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। इसके जवाब में तमिलनाडु की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 195 रन ही बना पाई और छह रन से मुकाबला हार गई।

जम्मू एंड कश्मीर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओपनर कामरान इकबाल और कप्तान शुभमन खजूरिया के अर्धशतकों की मदद से 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। कामरान इकबाल और शुभम खजूरिया के अलावा जम्मू एंड कश्मीर की ओर से अब्दुल समद और यावर हसन ही दहाई का आंकड़ा छू पाए।

कामरान इकबाल ने 10 चौके और 3 छक्के की मदद से 37 गेंद में 70 रन बनाए। शुभम खजूरिया ने 2 चौके और 4 छक्के की मदद से 34 गेंद में 53 रन बनाए। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 39 गेंद में 70 रन की साझेदारी की। अब्दुल समद ने एक चौके और 3 छक्के की मदद से 14 गेंद में 29 रन की तेज पारी खेली, जबकि यावर हसन 12 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हुए।

तमिलनाडु की ओर से कप्तान रविश्रीनिवासन साई किशोर और वी अथिसयाराज डेविडसन ने दो-दो विकेट लिए। मणिमारन सिद्धार्थ और गुरजपनीत सिंह एक-एक विकेट लेने में सफल रहे।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी तमिलनाडु की शुरुआत खराब रही। उसने पांच रन पर ही अपना पहला विकेट गंवा दिया। इसके बाद ओपनर अमित सात्विक ने बालासुब्रमण्यम सचिन के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 75 रन जोड़े। बालासुब्रमण्यम सचिन 23 गेंद में 4 चौके और एक छक्के की मदद से 29 रन बनाए। अमित सात्विक ने 31 गेंद में 9 चौके और 3 छक्के लगाए। वह 67 रन बनाकर आउट हुए।

अमित सात्विक जब आउट हुए तब टीम का स्कोर 10.2 ओवर में 104/3 रन था, जो 12.5 ओवर में 123/5 हो गया। शाहरुख खान और सनी संधू क्रमशः दो और पांच रन ही बना पाए। विकेटकीपर नारायण जगदीसन ने पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने के कारण वह सफल नहीं हो पाए।