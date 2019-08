मौजूदा दौर में हर क्षेत्र में तकनीक की काफी मदद ली जा रही है। क्रिकेट का खेल भी इससे अछूता नहीं है। कैमरा, स्टम्प्स पर लगे माइक्रोफोन और अब स्मार्ट बॉल। जी हां, जल्द ही स्मार्ट बॉल से अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैच होता देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी कूकाबूरा इस स्मार्ट गेंद को बना चुकी है। कूकाबूरा ने इसे बनाने के लिए इनोवेटर्स स्पोर्ट कोर के साथ करार किया है।

स्मार्ट बॉल में लगी चिप रियल टाइम डाटा (आंकड़े) देने में सक्षम है। स्मार्ट बॉल दिखने में कूकाबूरा की पुरानी गेंद जैसी ही है। यह उसी तरह मूव भी करेगी। इसकी जो खास बात है वह यह कि गेंद फेंकते समय ही इसके अंदर लगी चिप के जरिए डाटा मिल जाएगा। इसमें लगी चिप गेंद की रफ्तार, प्री बाउंस और पोस्ट बाउंस भी बताएगी। यह बिल्कुल सही-सही बताएगी कि गेंद और बल्ले के बीच संपर्क कब हुआ है। कैच लेने के काफी करीबी मामले में भी इससे पता चलेगा कि गेंद जमीन से टकराई है या नहीं।

इस साल दिसंबर में क्लब स्तर के टूर्नामेंट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 17 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया की घरेलू टी20 प्रतियोगिता बिग बैश लीग शुरू होनी है। अगले साल 8 फरवरी को इसका फाइनल होना है। खबरों की मानें तो बिग बैश लीग के मुकाबले इसी स्मार्ट बॉल से खेले जाएंगे। भविष्य में डिसीजन रिव्यू सिस्टम (डीआरएस) में भी इस गेंद की मदद ली जाएगी। गेंद बनाने वाली कंपनी का दावा है कि यह स्मार्ट बॉल डीआरएस को आसान बनाएगी। यदि कोई रुकावट नहीं आती है तो अगला कदम के तौर पर इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किया जाएगा।

क्या टेस्ट क्रिकेट में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए तो इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर ने कहा, ‘बिल्कुल। यह एक असाधारण कोचिंग टूल होगा। दर्शकों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देखना आश्चर्यजनक है। यह बिल्कुल नियमित गेंद की तरह व्यवहार करेगी।’

The Kookaburra SmartBall is here.

It looks, feels and moves the same way as a regular Kookaburra cricket ball, but collects and communicates instant statistical data on revolutions, speed.

Want to change the way you play? Register your interest today: https://t.co/7RMWoXTmTJ pic.twitter.com/e8dgHThtEw

— Kookaburra Cricket (@KookaburraCkt) August 12, 2019